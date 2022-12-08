Губернатор Гладков рассказал подробности обстрела ВСУ под Белгородом

8 декабря под обстрел ВСУ попал посёлок в Яковлевском горокруге. Пострадавших среди мирного населения нет. Вместе с тем осколки снаряда повредили ЛЭП.
На месте происшествия уже работают аварийные бригады. Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, что утром в Яковлевском горокруге было громко. После взрывов на территории произошёл пожар.
Помимо этого, громкие звуки с утра раздавались в Белгороде и Белгородском районе. По предварительной информации, сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось.