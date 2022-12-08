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Губернатор Гладков рассказал подробности обстрела ВСУ под Белгородом

Сегодня, 07:50
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попал посёлок под Белгородом

По информации главы региона, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Однако осколками повреждена ЛЭП. Подомовой обход территории продолжается.
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Обстрел

8 декабря под обстрел ВСУ попал посёлок в Яковлевском горокруге. Пострадавших среди мирного населения нет. Вместе с тем осколки снаряда повредили ЛЭП.

На месте происшествия уже работают аварийные бригады. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что утром в Яковлевском горокруге было громко. После взрывов на территории произошёл пожар.

Помимо этого, громкие звуки с утра раздавались в Белгороде и Белгородском районе. По предварительной информации, сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пожар#Пострадавшие#Лэп
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