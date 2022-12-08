Глава Подмосковья навестил участников СВО, проходящих лечение в военном госпитале

Часть бойцов планируют вновь отправиться на линию боевого соприкосновения после полного выздоровления, а остальных ждет реабилитация. Об этом информирует newizv.ru.
Андрей Воробьев поблагодарил участников СВО и медиков. Он предложил им всестороннюю помощь, начиная от устройства в детский сад детей и заканчивая вопросами восстановления здоровья.
Военнослужащий из Балашихи Артем восстанавливается после ранения. Дома у него осталась мать, и боец попросил помочь ей починить кровлю дома.
Участник СВО Василий из Лыткарина лечится в госпитале после серьезного ранения. Многодетный отец заявил, что его пятеро детей обеспечены всеми положенными по закону льготами.
По словам Василия, один из его детей бесплатно посещает детсад, а остальные получают в школе бесплатное питание.
Житель Люберец Виктор уже дважды направлялся в зону боевых действий, где и получил ранение. Он попросил посодействовать ему в доставке документов, которые по-прежнему находятся на передовой.
Похожие вопросы задавали Андрею Воробьеву и другие военнослужащие. Глава Подмосковья пообещал, что до конца недели проведет встречу с военным комиссаром МО и передаст ему все просьбы.
В госпитале располагаются 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Помощь пациентам оказывают свыше 300 медработников, в том числе более 60 врачей. В каждом отделении бойцов размещают в комфортабельных палатах, рассчитанных на двух-трех человек.
Старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина сообщила, что все военнослужащие довольны условиями пребывания в госпитале и отмечают внимательное отношение со стороны медицинского персонала, пишут письма со словами благодарности.