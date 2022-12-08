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Глава Подмосковья навестил участников СВО, проходящих лечение в военном госпитале

Сегодня, 08:04
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, где сейчас получают медпомощь и восстанавливают здоровье участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, а также их ближайшие родственники.

Часть бойцов планируют вновь отправиться на линию боевого соприкосновения после полного выздоровления, а остальных ждет реабилитация. Об этом информирует newizv.ru.

Андрей Воробьев поблагодарил участников СВО и медиков. Он предложил им всестороннюю помощь, начиная от устройства в детский сад детей и заканчивая вопросами восстановления здоровья.

Военнослужащий из Балашихи Артем восстанавливается после ранения. Дома у него осталась мать, и боец попросил помочь ей починить кровлю дома.

Участник СВО Василий из Лыткарина лечится в госпитале после серьезного ранения. Многодетный отец заявил, что его пятеро детей обеспечены всеми положенными по закону льготами.

По словам Василия, один из его детей бесплатно посещает детсад, а остальные получают в школе бесплатное питание.

Житель Люберец Виктор уже дважды направлялся в зону боевых действий, где и получил ранение. Он попросил посодействовать ему в доставке документов, которые по-прежнему находятся на передовой.

Похожие вопросы задавали Андрею Воробьеву и другие военнослужащие. Глава Подмосковья пообещал, что до конца недели проведет встречу с военным комиссаром МО и передаст ему все просьбы.

В госпитале располагаются 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Помощь пациентам оказывают свыше 300 медработников, в том числе более 60 врачей. В каждом отделении бойцов размещают в комфортабельных палатах, рассчитанных на двух-трех человек.

Старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина сообщила, что все военнослужащие довольны условиями пребывания в госпитале и отмечают внимательное отношение со стороны медицинского персонала, пишут письма со словами благодарности.

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