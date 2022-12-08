Напомним, что в Белгороде в текущем году наблюдается снижение стоимости вторичного жилья, примерно на 10-15%. Новостройки в этом году подорожали на 5-8%. Стоит также отметить, что в 2022 году почти вдвое упал спрос на новостройки в областном центре. В октябре число договоров сократилось на 44% по сравнению с сентябрём. Аналогичная ситуация наблюдается и в других приграничных регионах страны. К примеру, в Воронеже количество договоров долевого строительства сократилось на 53%, а в Симферополе — на 37%.