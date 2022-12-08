По данным сайта «ЦИАН», самое дорогое предложение в декабре — четырёхэтажный коттедж за 100 млн рублей. Площадь участка составляет 40 соток, площадь основного дома — 700 кв. м., а гостевого дома — 500 кв. м. Резиденция находится в Белгороде.
В описании указано, что покупатель сможет приобрести также 50 соток участка с выходом в лесной массив в аренду. Отметим, что на территории оборудован бассейн и банный комплекс.
Объекты построены из красного кирпича. Коммуникации центральные.
За 91 млн рублей можно приобрести дом в охраняемом коттеджном посёлке в Белгородской области. Общая площадь дома — 1000 кв. м., земельного участка — 22 сотки. Дом построен в 2014 году.
В особняке имеется четыре этажа. На нулевом этаже расположен кинотеатр, спортзал, котельная и оборудование для бассейна. На первом этаже находится гостиная с камином, гостевая спальня, СПА-зона с бассейном, хамам и гараж на две машины. На втором этаже оборудовано две спальни с гардеробами.
На последнем этаже находится библиотека и гостевая. В доме также есть лифт.
На участке имеется гостевой дом с комнатой отдыха и кухней. Отметим, что коттеджный посёлок находится на берегу белгородского водохранилища. При въезде на территорию расположен КПП с пропускным режимом и видеонаблюдением.
Ещё один трёхэтажный коттедж площадью 580 кв. м продаётся в Белгороде за 75 млн рублей. В описании указано, что особняк располагается в престижном районе города. На цокольном этаже находится спортзал. На первом этаже — гараж, гардероб, гостиная, закрытая веранда. Также на этаже находится помещение для проживания помощницы по хозяйству со своей кухней, комнатой и санузлом.
На втором этаже находится три спальни, лоджия, комната отдыха. На третьем этаже — кабинет, две комнаты и кладовка.
К дому примыкает бассейн и сауна. На участке есть свой пруд, беседка с камином, летняя кухня.
За 85 млн рублей на сайте объявлений выставлен четырёхэтажный дом площадью 580 кв. м. На территории участка построен гостевой двухэтажный дом с бассейном, дом для гостей с террасой и зоной барбекю. Общая площадь построек — 1100 кв. м.
Как указывает автор объявления, в доме выполнен дизайнерский ремонт — кухня произведена в Италии, а люстры — из хрусталя Swarovski. В особняке расположена лоджия, обеденная зона для проведения различных мероприятий.
По данным «Авито», ещё один дорогой особняк продаётся в посёлке Комсомольский. Коттедж продаётся за 80 млн рублей. Площадь дома составляет 310 кв.м, площадь участка — 100 соток. Дом имеет два этажа. Особняк построен в 2012 году.
Автор объявления отмечает, что в доме с момента постройки никто не жил. Дом расположен на первой линии от пруда.
Ещё один коттедж за 75 млн рублей продают в посёлке Маслова Пристань Шебекинского горокруга. Дом построен в 2016 году. Трёхэтажный дом имеет площадь в 357 кв.м, площадь участка — 27 соток.
На территории расположено три бассейна — один находится перед домом, второй расположен внутри гостевого дома с сауной, третий бассейн с джакузи оборудован в помещении с витражным остеклением. Кроме того, на участке находится две террасы под навесом, а ещё одна — закрытая, с камином и с видом на водохранилище.
Помимо этого, в доме есть два небольших балкона — из кабинета и спальни. На территории растут плодовые и декоративные растения, есть два гаража и вольеры для собак с зоной прогулки.
Напомним, что в Белгороде в текущем году наблюдается снижение стоимости вторичного жилья, примерно на 10-15%. Новостройки в этом году подорожали на 5-8%. Стоит также отметить, что в 2022 году почти вдвое упал спрос на новостройки в областном центре. В октябре число договоров сократилось на 44% по сравнению с сентябрём. Аналогичная ситуация наблюдается и в других приграничных регионах страны. К примеру, в Воронеже количество договоров долевого строительства сократилось на 53%, а в Симферополе — на 37%.