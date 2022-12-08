БФТ-Холдинг вошёл в десятку крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора

Группа компаний БФТ на ИТ-рынке с 1997 года. Сегодня БФТ-Холдинг — это системообразующая организация в IT, 100% бизнеса которой связано с государственным сектором и государственными корпорациями. Проекты компании в рамках создания, внедрения и сопровождения цифровых решений реализуются в 80 регионах России и в
10 федеральных ведомствах. В 2021 году выручка БФТ-Холдинга составила более
4,7 млрд руб.
Среди крупнейших проектов БФТ — Единая цифровая платформа социальной сферы («Социальное казначейство»), Единая цифровая платформа в отрасли труда и занятости («Работа в России»), модернизация систем Фонда социального страхования, Единая платформа Национальной системы управления данными (НСУД), внедрение Витрин данных НСУД.
За 25 лет работы БФТ-Холдинг стал одним из ключевых экспертов и активных участников в цифровизации госсектора и неоднократно входил в число крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора по оценке CNews Analytics. Мы продолжим держать фокус на заказную разработку, реализуя масштабные федеральные проекты, и активно развивать продуктовое направление. Сегодня мы предлагаем свои решения не только ФОИВ и региональным органам власти, но и коммерческим компаниям с государственным участием, которые могут заместить иностранные аналоги. Безусловно, рынок ИТ в госсекторе и дальше будет определять необходимость развития и применения эффективных цифровых решений и обеспечение цифрового суверенитета
Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора БФТ-Холдинга