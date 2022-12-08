БФТ-Холдинг вошёл в десятку крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора

Группа компаний БФТ на ИТ-рынке с 1997 года. Сегодня БФТ-Холдинг — это системообразующая организация в IT, 100% бизнеса которой связано с государственным сектором и государственными корпорациями. Проекты компании в рамках создания, внедрения и сопровождения цифровых решений реализуются в 80 регионах России и в

10 федеральных ведомствах. В 2021 году выручка БФТ-Холдинга составила более

4,7 млрд руб.