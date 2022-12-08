Беспалов: Мы выпустили новые торговые марки взамен ушедшим иностранным брендам

Это было отмечено предпринимателем в связи с ожидаемыми данными статистики, которую приведет Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам этого года. Ее данные за прошлый год показали, что доля импортных продовольственных товаров составила 12 процентов от всей ввозимой в РФ продукции. Судя по последним опубликованным данным, в январе этого года можно было наблюдать даже рост данного показателя на 16,5 процента по сравнению с предыдущим январем. Причем в группе продовольственных товаров мяса было импортировано больше в два раза, зерна - на 54 процента, крепких и безалкогольных напитков - на 20,4 процента. Но после известных февральских событий импорт напитков из стран дальнего зарубежья стал сокращаться как в стоимостном, так и в количественном выражении.