Беспалов: Мы выпустили новые торговые марки взамен ушедшим иностранным брендам

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на Беспалова, после того, как рынок покинули иностранные известные бренды, их место займут отечественные напитки. И в 2023 год Россия войдет с крепкими отечественными брендами.
Это было отмечено предпринимателем в связи с ожидаемыми данными статистики, которую приведет Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам этого года. Ее данные за прошлый год показали, что доля импортных продовольственных товаров составила 12 процентов от всей ввозимой в РФ продукции. Судя по последним опубликованным данным, в январе этого года можно было наблюдать даже рост данного показателя на 16,5 процента по сравнению с предыдущим январем. Причем в группе продовольственных товаров мяса было импортировано больше в два раза, зерна - на 54 процента, крепких и безалкогольных напитков - на 20,4 процента. Но после известных февральских событий импорт напитков из стран дальнего зарубежья стал сокращаться как в стоимостном, так и в количественном выражении.
По словам Беспалова, российское правительство четко соблюдает свои интересы в области продовольственной безопасности, даже с учетом того, что импорт в Россию продуктов питания и напитков заметно упал.
То, что на полках отсутствует продукция раскрученных брендов, это, по его мнению, лишь временное явление. Эти ниши активно занимают российские предприятия.
В пример он привел таких производителей, как итальянская компания Davide Campari-Milano NV, выпускающая ликер Aperol, и чешская Jan Becher - Karlovarska Becherovka, поставлявшая ликер «Бехеровка». Обе заявили, что сводят к минимуму бизнес в РФ.
Как только появилось понимание, что можно выпускать качественные напитки, тут же появились новые торговые марки, которые ни в чем не уступают упомянутым напиткам.
По данным исследования NF GROUP, после февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ свыше 180 известных брендов. Из них около 20 - из сферы продовольствия. 17 международных компаний решили перезапустить или продать бизнес локальному менеджменту или провели ребрендинг.
В частности, в РФ не стало американской компании Beam Suntory, выпускавшей бурбон Jim Beam, а совместным предприятием Maxxium Russia будут владеть российские предприниматели.
То, насколько совпадут экспертные оценки со статистическими сведениями, станет ясно после официального обнародования ФТС обобщенных данных за этот год, публикация которых была ранее приостановлена.