Белгородскую область наградили за лучшее управление качеством медицины

Белгородская область получила награду за лучшее управление качеством медицинской деятельности. Её региону вручили в рамках XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022». Награду получил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Главными задачами мероприятия стали подведение итогов развития системы здравоохранения, постановка новых целей на следующий год. В этом году белгородский минздрав победил в номинации «Успешное построение модели управления качеством в субъекте РФ».
Также награды получили трое белгородских медиков. Двое из них работают в областной больнице, ещё один — в Чернянской ЦРБ.