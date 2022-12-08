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Белгородскую область наградили за лучшее управление качеством медицины

Сегодня, 13:02
Фото: Правительство Белгородской области
Награждение на научно-практической конференции
Награду получил глава регионального минздрава Андрей Иконников. Её вручили на XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022», сообщили в правительстве области.

Белгородская область получила награду за лучшее управление качеством медицинской деятельности. Её региону вручили в рамках XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022». Награду получил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Главными задачами мероприятия стали подведение итогов развития системы здравоохранения, постановка новых целей на следующий год. В этом году белгородский минздрав победил в номинации «Успешное построение модели управления качеством в субъекте РФ».

Также награды получили трое белгородских медиков. Двое из них работают в областной больнице, ещё один — в Чернянской ЦРБ.

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#Наталья Корявых#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Награждение#Врачи
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