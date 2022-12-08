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Белгородский школьник спел вместе с Хабибом

Сегодня, 13:34
Фото: правительство Белгородской области
Акция БумБатл
Юный белгородец победил в конкурсе по сбору макулатуры и попросил артиста спеть. Хабиб исполнил часть своего хита «Ягода малинка», сообщили в региональном правительстве.
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Конкурс

Школьник из Северной школы № 2 Иван Сергиенко спел вместе с певцом Хабибом. Мальчик получил возможность побеседовать с артистом после победы в акции по сбору макулатуры в креативном конкурсе «БумБатл».

Победители также смогли встретиться с художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными. Ребята и их кумиры обсудили свои экологические привычки.

Юный белгородец попросил Хабиба спеть. Он исполнил часть своего хита «Ягода малинка» вместе со школьниками. Акция «БумБатл» реализуется в поддержку нацпроекта «Экология».

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Экология#Конкурс#Белгородская область#Нацпроект#Нацпроект «Экология»#Касается каждого#Макулатура#Хабиб
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