Белгородский школьник спел вместе с Хабибом

Школьник из Северной школы № 2 Иван Сергиенко спел вместе с певцом Хабибом. Мальчик получил возможность побеседовать с артистом после победы в акции по сбору макулатуры в креативном конкурсе «БумБатл».
Победители также смогли встретиться с художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными. Ребята и их кумиры обсудили свои экологические привычки.
Юный белгородец попросил Хабиба спеть. Он исполнил часть своего хита «Ягода малинка» вместе со школьниками. Акция «БумБатл» реализуется в поддержку нацпроекта «Экология».