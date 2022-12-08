Белгородские предприниматели получили 560 млн рублей субсидий

В 2022 году в регионе более 100 предпринимателей получили 560 млн рублей в качестве субсидий. Средства направили на компенсацию затрат на покупку оборудования или расширение производства.
Ещё около 70 бизнесменов получили финансовую помощь на расходы, связанные с уплатой комиссии. Речь о тех, кто продаёт товары и услуги на интернет-площадках. Им выделили более 10 млн рублей. Планируется, что эти деньги помогут предпринимателям направить порядка 18 млн рублей на продвижение своих товаров через маркетплейсы.
К концу октября в регионе насчитали около 8,3 тыс. получателей такой поддержки. В их число входят субъекты МСП, фермеры, ИП, самозанятые и физлица.
Область предоставила поручительств на сумму 878,7 млн рублей. Это помогло малому бизнесу привлечь кредитные средства на сумму более чем в 2,4 млрд рублей. Ожидается, что в 2023 году благодаря этой поддержке появится 430 новых рабочих мест.