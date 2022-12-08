Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские предприниматели получили 560 млн рублей субсидий

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Более чем 100 бизнесменам направили деньги на компенсацию затрат на покупку оборудования или расширение производства, сообщили в региональном правительстве.

В 2022 году в регионе более 100 предпринимателей получили 560 млн рублей в качестве субсидий. Средства направили на компенсацию затрат на покупку оборудования или расширение производства.

Ещё около 70 бизнесменов получили финансовую помощь на расходы, связанные с уплатой комиссии. Речь о тех, кто продаёт товары и услуги на интернет-площадках. Им выделили более 10 млн рублей. Планируется, что эти деньги помогут предпринимателям направить порядка 18 млн рублей на продвижение своих товаров через маркетплейсы.

К концу октября в регионе насчитали около 8,3 тыс. получателей такой поддержки. В их число входят субъекты МСП, фермеры, ИП, самозанятые и физлица.

Область предоставила поручительств на сумму 878,7 млн рублей. Это помогло малому бизнесу привлечь кредитные средства на сумму более чем в 2,4 млрд рублей. Ожидается, что в 2023 году благодаря этой поддержке появится 430 новых рабочих мест.

Открытость госорганов и поддержка МСП: какие законы начнут действовать в декабре
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков обсудил с белгородскими предпринимателями господдержку на 2023 годНа поддержку предпринимателей в Белгородской области направили 1,6 млрд рублей
#Наталья Корявых#Экономика#Белгородская область#МСП#Финансы#Деньги#Поддержка#Поддержка малого и среднего бизнеса
Подпишитесь
Глава СК РФ: Имущество экс-замгубернатора Глаголева на 65 млн рублей арестовали
Сегодня, 11:03
В зоне СВО погиб военнослужащий из Белгородской области
Сегодня, 12:10
Дорого и опасно: какие элитные коттеджи продают в Белгородской области
Сегодня, 13:17
Юрий Клепиков представил Белгородскую область в составе Совета законодателей
Сегодня, 14:23
Три пряника и сок: белгородцы жалуются на состав сухпайков в приграничье
Сегодня, 14:39
Без «тусы», но с гостиницей и ТРК: как будут исправлять «позор в центре Белгорода»
Сегодня, 07:59