Белгородские предприниматели получили 560 млн рублей субсидий

Ещё около 70 бизнесменов получили финансовую помощь на расходы, связанные с уплатой комиссии. Речь о тех, кто продаёт товары и услуги на интернет-площадках. Им выделили более 10 млн рублей. Планируется, что эти деньги помогут предпринимателям направить порядка 18 млн рублей на продвижение своих товаров через маркетплейсы.