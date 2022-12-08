Андрей Воробьев высоко оценил достижения учеников Физтех-лицея на олимпиаде

Каждый год участниками олимпиады становятся одаренные школьники из разных государств. В 2022 году на нее съехались свыше 300 юных физиков из 12 регионов России и Белоруссии. Учащиеся Физтех-лицея города Долгопрудный смогли завоевать 34 медали, информирует newizv.ru.
Ребята поделились с Андреем Воробьевым тем, как проходила олимпиада, рассказали о подготовке к ней и своих планах на будущее. Губернатор Подмосковья подарил Физтех-лицею новый автобус, чтобы ученики могли комфортно ездить на олимпиады.
“Команда Физтех-лицея сотворила настоящее чудо на Международной олимпиаде по экспериментальной физике: взяла 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Кроме того, завоевала Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд. Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха”, – сообщил губернатор.
Ученики также рассказали Воробьеву о своей традиции, которую они соблюдают перед стартом олимпиады. Она называется “Волшебная пятюня”: ребята соприкасаются друг с другом открытыми ладонями. По их словам, это помогает выигрывать.
Кроме того, они подарили губернатору Подмосковья флаг учебного заведения со своими автографами.
“Сделаем вам лабораторный корпус, чтобы ваши светлые идеи вы могли претворять, воплощать в жизнь… Только нам нужно вместе подумать, какое оборудование правильное купить”, – пообещал Воробьев.
В олимпиаде принимали участие команды из четырех школьников и руководителя. Соревнование в командном зачете проводили раздельно в двух лигах: младшей (8 и 9 классы) и старшей (10 и 11 классы). Команда не могла полностью состоять из учеников одного класса. Все участники также состязались в личном зачете.
В олимпиаде было три тура с двумя экспериментальными задачами в каждом. Длительность тура – 5 часов. Работы оценивало международное жюри.
Команду из Московской области готовили опытные преподаватели: учителя и выпускники лицея, а теперь студенты МФТИ – победители и призеры международных олимпиад по физике прошедших лет.
Данная олимпиада по экспериментальной физике стала для Физтех-лицея уже четвертой по счету. В 2018 году ученики стали обладателями 4 золотых медалей и Гран-при в старшей лиге, в 2019-м выиграли одну золотую, в 2021 году – три золотые награды.