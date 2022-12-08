Андрей Воробьев высоко оценил достижения учеников Физтех-лицея на олимпиаде

В олимпиаде принимали участие команды из четырех школьников и руководителя. Соревнование в командном зачете проводили раздельно в двух лигах: младшей (8 и 9 классы) и старшей (10 и 11 классы). Команда не могла полностью состоять из учеников одного класса. Все участники также состязались в личном зачете.