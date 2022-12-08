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Александр Емельяненко: Все умеют принимать поражение

Сегодня, 15:19
Фото: championat.com
Боец из Белгородской области заявил, что нет ни одного спортсмена, который бы не знал поражения. Эти слова от него прозвучали в преддверии боя со Святославом Коваленко, сообщают «Известия» в своём телеграм-канале.

Белгородский боец Александр Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение. По его словам, ещё нет такого спортсмена, который всегда выигрывал. Это заявление он сделал в преддверии боя со Святославом Коваленко.

Боец подчеркнул, что проигрыш знаком каждому — не только в спорте, но и в личных отношениях. Со слов спортсмена, профессиональный и жизненный опыт он приобрёл с возрастом.

Бой между Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря. Участие в поединках примут также Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

Дацик в сентябре победил белгородского бойца. Емельяненко потребовал реванша.

Александр Емельяненко: Нахожусь в очень хорошей форме
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#Наталья Корявых#Спорт#Александр емельяненко#Боец#Боец ММА
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