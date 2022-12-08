Александр Емельяненко: Все умеют принимать поражение

Белгородский боец Александр Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение. По его словам, ещё нет такого спортсмена, который всегда выигрывал. Это заявление он сделал в преддверии боя со Святославом Коваленко.
Боец подчеркнул, что проигрыш знаком каждому — не только в спорте, но и в личных отношениях. Со слов спортсмена, профессиональный и жизненный опыт он приобрёл с возрастом.
Бой между Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря. Участие в поединках примут также Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.
Дацик в сентябре победил белгородского бойца. Емельяненко потребовал реванша.