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Posted 8 декабря 2022, 15:19

Published 8 декабря 2022, 15:19

Modified 1 декабря 2024, 07:19

Updated 1 декабря 2024, 07:19

Александр Емельяненко: Все умеют принимать поражение

8 декабря 2022, 15:19
Боец из Белгородской области заявил, что нет ни одного спортсмена, который бы не знал поражения. Эти слова от него прозвучали в преддверии боя со Святославом Коваленко, сообщают «Известия» в своём телеграм-канале.

Белгородский боец Александр Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение. По его словам, ещё нет такого спортсмена, который всегда выигрывал. Это заявление он сделал в преддверии боя со Святославом Коваленко.

Боец подчеркнул, что проигрыш знаком каждому — не только в спорте, но и в личных отношениях. Со слов спортсмена, профессиональный и жизненный опыт он приобрёл с возрастом.

Бой между Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря. Участие в поединках примут также Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

Дацик в сентябре победил белгородского бойца. Емельяненко потребовал реванша.

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#Спорт#Боец#Александр емельяненко
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