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Абрамченко озвучила топ-10 регионов РФ в сфере обращения с отходами

Сегодня, 17:30
Фото: reo.ru
Топ-20 регионов в сфере обращения с отходами возглавили Москва, Московская и Нижегородская области. Рейтинг определялся в рамках «Зеленой премии — 2022». О критериях выбора регионов рассказали представители РЭО.

В этом году РЭО рассматривал претендентов с учетом нового показателя. Он отражает уровень подготовки регионов к инвестированию в инфраструктуру по обращению с ТКО. Об этом сообщили newsnn.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что в этом году особо отличились Чувашская Республика, Тамбовская, Саратовская и Челябинская области. Именно поэтому они оказались в топ-10 регионов. Также значительно укрепили свои позиции Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что «Зеленая премия» проводится уже второй год подряд. В номинации «Регионы России» первые два места разделили Московская область и Москва. Третье получила Нижегородская область. Лидерами рейтинга стали 20 регионов страны. Новый показатель в отборе рассматривался с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года. В частности, оценивалось, насколько активно тот или иной регион планирует введение мощностей по обработке и утилизации. Глава РЭО надеется, что такой рейтинг в будущем продолжит стимулировать развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионах.

В основе подсчетов результатов рейтинга — сумма статистической и социологической оценок. Среди основных критериев отбора — охват населения раздельным сбором отходов, рост показателей обработки и утилизации ТКО, качество оказания услуги по обращению с ТКО, образовательно-просветительская работа с россиянами, проведение экоакций, сотрудничество с волонтерскими организациями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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