Абрамченко озвучила топ-10 регионов РФ в сфере обращения с отходами

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что «Зеленая премия» проводится уже второй год подряд. В номинации «Регионы России» первые два места разделили Московская область и Москва. Третье получила Нижегородская область. Лидерами рейтинга стали 20 регионов страны. Новый показатель в отборе рассматривался с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года. В частности, оценивалось, насколько активно тот или иной регион планирует введение мощностей по обработке и утилизации. Глава РЭО надеется, что такой рейтинг в будущем продолжит стимулировать развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионах.