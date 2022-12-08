Абрамченко озвучила топ-10 регионов РФ в сфере обращения с отходами

В этом году РЭО рассматривал претендентов с учетом нового показателя. Он отражает уровень подготовки регионов к инвестированию в инфраструктуру по обращению с ТКО. Об этом сообщили newsnn.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что в этом году особо отличились Чувашская Республика, Тамбовская, Саратовская и Челябинская области. Именно поэтому они оказались в топ-10 регионов. Также значительно укрепили свои позиции Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что «Зеленая премия» проводится уже второй год подряд. В номинации «Регионы России» первые два места разделили Московская область и Москва. Третье получила Нижегородская область. Лидерами рейтинга стали 20 регионов страны. Новый показатель в отборе рассматривался с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года. В частности, оценивалось, насколько активно тот или иной регион планирует введение мощностей по обработке и утилизации. Глава РЭО надеется, что такой рейтинг в будущем продолжит стимулировать развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионах.
В основе подсчетов результатов рейтинга — сумма статистической и социологической оценок. Среди основных критериев отбора — охват населения раздельным сбором отходов, рост показателей обработки и утилизации ТКО, качество оказания услуги по обращению с ТКО, образовательно-просветительская работа с россиянами, проведение экоакций, сотрудничество с волонтерскими организациями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.
Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».