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Жители села Кулешовка позвали беженцев в пустующие дома

Сегодня, 19:31
Фото: 1MI
Селяне из Красногвардейского района предложили Вячеславу Гладкову переселить беженцев в их дома.

Жители села Кулешовка Красногвардейского района, над которым сегодня сбили украинские ракеты, позвали беженцев поселиться в их населённом пункте. В том числе селяне пригласили и белгородцев, потерявших свои дома из-за обстрелов.

«У нас около 20 свободных домов. Есть вода и вся инфраструктура», — написал губернатору житель Кулешовки.

Вячеслав Гладков, судя по всему, поддержал инициативу жителей Красногвардейского района. Точной информации о возможном переселении беженцев губернатор не сказал, но поблагодарил селян.

Спасибо вам за сердечность! Надеемся, что к вам приедут семьи и обустроятся. 
Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили украинские ракеты
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#Алина Харина#Губернатор#Белгородская область#Красногвардейский район#Вячеслав Гладков#Общество#Спецоперация#Гладков#Беженцы#Белгородские переселенцы#СВО
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