Жители села Кулешовка позвали беженцев в пустующие дома

Жители села Кулешовка Красногвардейского района, над которым сегодня сбили украинские ракеты, позвали беженцев поселиться в их населённом пункте. В том числе селяне пригласили и белгородцев, потерявших свои дома из-за обстрелов.
«У нас около 20 свободных домов. Есть вода и вся инфраструктура», — написал губернатору житель Кулешовки.
Вячеслав Гладков, судя по всему, поддержал инициативу жителей Красногвардейского района. Точной информации о возможном переселении беженцев губернатор не сказал, но поблагодарил селян.
Спасибо вам за сердечность! Надеемся, что к вам приедут семьи и обустроятся.
Вячеслав Гладков