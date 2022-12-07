Жители белгородского приграничья получают СМС об обстреле

Утро 7 декабря для жителей Шебекинского горокруга началось с СМС от РСЧС. Шебекинцев предупредили, что ведётся обстрел, и попросили спуститься в укрытия. Соответствующие сообщения получили жители столицы горокруга, а также посёлка Красное.
О последствиях на земле не сообщалось. Официальных комментариев по ситуации тоже не было. Впрочем, СМС об обстреле шебекинцы получают каждый день с начала текущей недели.
Накануне стало известно об обстреле в двух других приграничных районах. В Волоконовском районе под огонь ВСУ попала Тишанка. В Валуйском горокруге под обстрелом оказались сёла Бутырки и Казначеевка. Обошлось без пострадавших.