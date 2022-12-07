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Жители белгородского приграничья получают СМС об обстреле

Сегодня, 06:30
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото
Предупреждения рассылают жителям Шебекино и посёлка Красное. Очевидцы в соцсетях пишут, что в приграничном горокруге сильно «бахает».
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Обстрел

Утро 7 декабря для жителей Шебекинского горокруга началось с СМС от РСЧС. Шебекинцев предупредили, что ведётся обстрел, и попросили спуститься в укрытия. Соответствующие сообщения получили жители столицы горокруга, а также посёлка Красное.

О последствиях на земле не сообщалось. Официальных комментариев по ситуации тоже не было. Впрочем, СМС об обстреле шебекинцы получают каждый день с начала текущей недели.

Накануне стало известно об обстреле в двух других приграничных районах. В Волоконовском районе под огонь ВСУ попала Тишанка. В Валуйском горокруге под обстрелом оказались сёла Бутырки и Казначеевка. Обошлось без пострадавших.

Фото: ЧП 31
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Красное#Обстрел ВСУ#Смс#Укрытия#Бахи
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