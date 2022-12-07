Заседание согласительной комиссии по законопроекту о квотах пройдет до 14 декабря

27 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона об инвестквотах в авторской версии его инициаторов. Но у представителей всех фракций было единое мнение насчет данного документа: его нужно серьезно доработать и уточнить. Это и должна сделать специально созданная согласительная комиссия. От сенаторов, региональных заксобраний и депутатов от СРЗП, ЛДПР, «Единой России», партии «Новые люди» уже направлены предложения в комиссию. Поправки от КПРФ внесет профильный комитет.