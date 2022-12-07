Заседание согласительной комиссии по законопроекту о квотах пройдет до 14 декабря

Как сообщает kp.ru, на этой площадке сенаторы, депутаты, власти регионов должны вместе доработать резонансный документ.
По мнению экспертов, результаты работы комиссии скажутся на будущем огромного числа людей. Это все, кто работает в рыболовной и рыбоперерабатывающей сфере и проживает в семи прибрежных российских регионах.
Согласно данному законопроекту, инвесторы получат право на вылов 24 процентов дальневосточной сельди и минтая. За это они должны будут проинвестировать строительство судов на российских верфях либо береговых комплексов по переработке рыбы. А половину квот на вылов краба и все квоты на добычу моллюсков получат победители аукционов.
По данным экспертов, предприятия, которые за свой счет обновили инфраструктуру, приобрели и переоборудовали суда, уже прошли 1-й этап программы. Кроме того, они стали инвесторами региональных социальных проектов. Договоры с данными предприятиями будут действовать до 2033 года.
Следствием этого может стать банкротство малых и средних предприятий, которые не смогут выплачивать вовремя банкам взятые кредиты. В регионах наступит безработица и снизятся налоговые поступления в бюджет.
27 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона об инвестквотах в авторской версии его инициаторов. Но у представителей всех фракций было единое мнение насчет данного документа: его нужно серьезно доработать и уточнить. Это и должна сделать специально созданная согласительная комиссия. От сенаторов, региональных заксобраний и депутатов от СРЗП, ЛДПР, «Единой России», партии «Новые люди» уже направлены предложения в комиссию. Поправки от КПРФ внесет профильный комитет.
Суть предложений сводится к отсрочке строительства судов, переносу крабовых аукционов и отмене аукционов на квоты на моллюсков. Кроме того, по мнению депутатов, должно быть отменено требование, связанное с обязательным строительством судов вместе с береговым заводом. Также они против того, что участники I этапа получат дополнительный ресурс.
Теперь согласительная комиссия должна остановить свой выбор на конкретных поправках, которые профильным комитетом Госдумы должны быть внесены в текст документа. Это решение примут участники итогового заседания. О дате его проведения пока не сообщается.