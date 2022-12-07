Выявление рака и болезней сердца: зачем белгородцам нужно проходить диспансеризацию

Во время обследований за месяц врачи обнаружили у белгородцев 11 случаев подозрения на рак и ещё 45 — на сердечно-сосудистые заболевания. «Поезда здоровья» провели более 7,3 тыс. обследований, а журналисты объяснили, почему важно проходить диспансеризацию.
Дело в том, что есть такие заболевания, которые себя долго не проявляют, например, диабет или рак. На ранних стадиях многие патологии излечимы, главное — вовремя о них узнать.
Необходима профилактическая работа. К ней как раз относятся «поезда здоровья». У 31-летнего белгородца обнаружили диабет, о котором он даже не догадывался, ещё у нескольких пациентов диагностировали онкологию.
На диспансеризации люди, как правило, узнают о хронических неинфекционных заболеваниях. К ним как раз относятся ишемическая болезнь сердца, диабет, рак и т. д. Именно они уносят 75% жизней россиян.
Сама диспансеризация на первом этапе одинакова для всех — врачи определяют индекс массы тела, рассчитывают риски заболеваний сердца, направляют на дальнейшие анализы. Если обнаружатся проблемы, то пациентам понадобится консультация узких специалистов — это уже второй этап.
Проходить диспансеризацию бесплатно можно с 18 лет раз в три года. Начиная с 40 лет её проводят ежегодно. Проходить обследование нужно в поликлинике или офисе семейного врача. Записаться на него можно через «Госуслуги» или на сайте медучреждения.