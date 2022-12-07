Выявление рака и болезней сердца: зачем белгородцам нужно проходить диспансеризацию

Проходить диспансеризацию бесплатно можно с 18 лет раз в три года. Начиная с 40 лет её проводят ежегодно. Проходить обследование нужно в поликлинике или офисе семейного врача. Записаться на него можно через «Госуслуги» или на сайте медучреждения.