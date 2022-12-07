Выплаты мобилизованным в Белгородской области

В Белгородской области единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 4034 человека. По данным регионального правительства, в это число входят не только мобилизованные граждане, но и белгородцы, которые заключили контракт о прохождении военной службы, а также добровольцы. По состоянию на 18 ноября начисление единовременных выплат завершили.