Выплаты мобилизованным в Белгородской области

В Белгородской области единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 4034 человека. По данным регионального правительства, в это число входят не только мобилизованные граждане, но и белгородцы, которые заключили контракт о прохождении военной службы, а также добровольцы. По состоянию на 18 ноября начисление единовременных выплат завершили.
Решили поддержать на региональном уровне и семьи мобилизованных. Власти выплачивают на каждого ребёнка по 3000 рублей ежемесячно. Как сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, на 14 ноября выплату получили 2390 детей. Средства выплатили сразу за три месяца (октябрь, ноябрь и декабрь). По замыслу эта выплата должна помочь семьям мобилизованных решить вопрос с детским питанием. Чтобы получить средства, белгородцам необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной защиты.
По решению главы региона Вячеслава Гладкова, в Белгородской начнут помогать несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных. Выплаты будут предоставлять на школьные обеды или детсады. Планируется, что таким образом помогут 378 детям.
Финансово на территории региона поддерживают и беременных жён мобилизованных. На 16 ноября уже выплатили более 2,7 млн рублей пособий. Размер выплаты превысил 32 тысячи рублей. Ежемесячное пособие составляет 13 тысяч рублей.
Получить финансовую помощь могут женщины, срок беременности которых не менее 180 дней. При этом деньги выплачиваются со дня рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста. На получение пособия необходимо подавать заявление. Сделать это можно через МФЦ или ПФР.
Кроме финансовой помощи, контрактников и мобилизованных из Белгорода освободили от уплаты имущественного налога на 2022 год. Решение вступит в силу 1 января 2023 года. Также их освободили от уплаты земельного налога за текущий год.