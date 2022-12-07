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Вячеслав Гладков: Детский сад №85 в Белгороде должен был рухнуть

Сегодня, 20:08
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 7 декабря губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе капремонта детского сада №85 в Белгороде.

Местная жительница спросила главу региона, когда должны сдать детсад №85 после капремонта, так как её сын записан именно в этот сад.

Вячеслав Гладков ответил, что ситуация на объекте сложная: когда строители приступили к ремонту, выяснилось, что здание «фактически висит в воздухе».

Там форс-мажор: когда начали капитальный ремонт, поняли, что здание должно было рухнуть, потому что фактически висело в воздухе. Поэтому огромный объём работы был выполнен с точки зрения укрепления фундамента.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Из-за этого сроки работ по капремонту пришлось сдвинуть. Гладков добавил, что в следующий понедельник снова встретится с подрядчиком и обсудит с ним сроки сдачи детсада, но, скорее всего, это случится не раньше 1 июля — зимой сделать веранды, дорожки и асфальт невозможно.

О сильном отставании от графика работ в детсаду №85 в Белгороде говорили ещё 1 сентября. Там даже собирались менять подрядчика.

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#Алина Харина#Новости Белгорода#Губернатор#Город#Белгород#Вячеслав Гладков#Гладков#Дети#Детсад#Капремонт
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