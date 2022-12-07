Вячеслав Гладков: Детский сад №85 в Белгороде должен был рухнуть

Из-за этого сроки работ по капремонту пришлось сдвинуть. Гладков добавил, что в следующий понедельник снова встретится с подрядчиком и обсудит с ним сроки сдачи детсада, но, скорее всего, это случится не раньше 1 июля — зимой сделать веранды, дорожки и асфальт невозможно.