Вячеслав Гладков: Детский сад №85 в Белгороде должен был рухнуть

Местная жительница спросила главу региона, когда должны сдать детсад №85 после капремонта, так как её сын записан именно в этот сад.
Вячеслав Гладков ответил, что ситуация на объекте сложная: когда строители приступили к ремонту, выяснилось, что здание «фактически висит в воздухе».
Там форс-мажор: когда начали капитальный ремонт, поняли, что здание должно было рухнуть, потому что фактически висело в воздухе. Поэтому огромный объём работы был выполнен с точки зрения укрепления фундамента.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Из-за этого сроки работ по капремонту пришлось сдвинуть. Гладков добавил, что в следующий понедельник снова встретится с подрядчиком и обсудит с ним сроки сдачи детсада, но, скорее всего, это случится не раньше 1 июля — зимой сделать веранды, дорожки и асфальт невозможно.
О сильном отставании от графика работ в детсаду №85 в Белгороде говорили ещё 1 сентября. Там даже собирались менять подрядчика.