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Владимир Путин: Угроза ядерной войны нарастает

Сегодня, 16:02
Фото: 1MI
Так президент РФ высказался о сегодняшней ситуации в мире.
Сюжет
СВО

Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в прямом эфире провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время заседания член СПЧ Светлана Маковецкая поинтересовалась у президента об угрозе ядерной войны. Она извинилась за вопрос не по теме, но «молчать уже невозможно». Маковецкая считает, что предотвращение такой угрозы — сверхценно. О том, какая ситуация складывается в мире в отношении ядерного оружия, и чего ждать Владимир Путин ответил следующее:

Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить.

При этом президент отметил, что ядерные силы России в более продвинутом состоянии, чем у других стран.

Видео: https://www.vesti.ru/broadcasts/64026
Владимир Путин: Необходимости для второй волны мобилизации нет
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#Алина Харина#Спецоперация#СВО#Россия#Владимир Путин#Ядерная война#Ядерное оружие#Путин#Видео
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