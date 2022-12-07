Владимир Путин: Угроза ядерной войны нарастает

Во время заседания член СПЧ Светлана Маковецкая поинтересовалась у президента об угрозе ядерной войны. Она извинилась за вопрос не по теме, но «молчать уже невозможно». Маковецкая считает, что предотвращение такой угрозы — сверхценно. О том, какая ситуация складывается в мире в отношении ядерного оружия, и чего ждать Владимир Путин ответил следующее: