Владимир Путин: Угроза ядерной войны нарастает

Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин в прямом эфире провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Во время заседания член СПЧ Светлана Маковецкая поинтересовалась у президента об угрозе ядерной войны. Она извинилась за вопрос не по теме, но «молчать уже невозможно». Маковецкая считает, что предотвращение такой угрозы — сверхценно. О том, какая ситуация складывается в мире в отношении ядерного оружия, и чего ждать Владимир Путин ответил следующее:
Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить.
При этом президент отметил, что ядерные силы России в более продвинутом состоянии, чем у других стран.