ВКонтакте подвела итоги контентной платформы

Фундаментом для этого стала партнёрская программа для авторов: её участники регулярно получают отчисления с пользовательских просмотров рекламных записей в пабликах и ленте новостей. В этом году в программе монетизации контента впервые стали учитываться просмотры историй и клипов. Общий заработок сообществ — участников партнёрской программы в этом году вырос на 65%, а рекордный доход паблика ВКонтакте составил более 2 млн рублей за месяц.