Вдове погибшего в СВО белгородца приходится жить в общежитии с малолетними детьми

Вдове погибшего в СВО белгородца — Героя России пообещали помочь с жильём

Муж женщины Александр Ананичев погиб в ходе спецоперации. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Сейчас его жена вместе с детьми двух и пяти лет живёт в общежитии в Подмосковье, сообщили в пресс-службе правительства региона. Семье пообещали помочь с жильём.