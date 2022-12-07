Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вдове погибшего в СВО белгородца приходится жить в общежитии с малолетними детьми

Сегодня, 15:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вдове погибшего в СВО белгородца — Героя России пообещали помочь с жильём

Муж женщины Александр Ананичев погиб в ходе спецоперации. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Сейчас его жена вместе с детьми двух и пяти лет живёт в общежитии в Подмосковье, сообщили в пресс-службе правительства региона. Семье пообещали помочь с жильём.
Сюжет
СВО

Вдове погибшего в СВО белгородца помогут с приобретением жилья. У женщины двое детей — девочки двух и пяти лет. Сейчас они находятся в общежитии в Подмосковье.

Муж белгородки Александр Ананичев погиб в июле в Харьковской области. Уроженцу Новооскольского горокруга был 31 год. Майору посмертно присвоили звание Героя России.

С отцом и матерью погибшего военнослужащего 7 декабря встретился губернатор Вячеслав Гладков. Отец Александра Ананичева занимается домашним хозяйством, мать — учитель математики в школе села Новая Безгинка. Эта школа теперь носит имя погибшего героя.

Напомним, что медаль «Золотая Звезда» вручили семье Александра Ананичева в сентябре в Центральном доме Российской армии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник СВО из Белгородской области погиб в ходе обстрела ЛНРМногодетного отца должны были вернуть домой с СВО, но не успели — он погибУчастник спецоперации из Белгородской области погиб, прикрывая товарища
#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Вдова#Общежитие#Дети#Герой россии#Жилье
Подпишитесь
Ёлку нарядили, площадь украсили: Белгород продолжает готовиться к Новому году
Сегодня, 13:58
Белгородка обратилась к Владимиру Путину с вопросом безопасности жителей региона
Сегодня, 13:13
Владимир Бывшев: Быть мэром — это не только встречать губернатора в шесть утра
Сегодня, 08:03
«Карбид» отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы
Сегодня, 13:07
Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги Савченко
Сегодня, 14:30
Депутаты оценили готовность домов для сирот в Чернянском районе и Яковлевском округе
Сегодня, 12:33