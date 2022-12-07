Вдове погибшего в СВО белгородца приходится жить в общежитии с малолетними детьми

Вдове погибшего в СВО белгородца помогут с приобретением жилья. У женщины двое детей — девочки двух и пяти лет. Сейчас они находятся в общежитии в Подмосковье.
Муж белгородки Александр Ананичев погиб в июле в Харьковской области. Уроженцу Новооскольского горокруга был 31 год. Майору посмертно присвоили звание Героя России.
С отцом и матерью погибшего военнослужащего 7 декабря встретился губернатор Вячеслав Гладков. Отец Александра Ананичева занимается домашним хозяйством, мать — учитель математики в школе села Новая Безгинка. Эта школа теперь носит имя погибшего героя.
Напомним, что медаль «Золотая Звезда» вручили семье Александра Ананичева в сентябре в Центральном доме Российской армии.