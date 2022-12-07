В центре Белгорода продают квартиру за 39 млн рублей

В Белгороде на продажу выставили трёхкомнатную квартиру за 39 млн рублей. Из описания к объявлению известно, что в кухне установлены панорамные окна с видом на реку, центральный парк и музей.
В одной из спален находится гардероб с выходом на панорамный балкон. На балконе оборудована зона отдыха, система тёплого пола и инфракрасный обогреватель. В гостиной установлена фитостена с автополивом и автоматической регулировкой света.
Также автор объявления отмечает, что в квартире выполнен ремонт по эксклюзивному проекту. Кроме того, квартира оснащена приточно-вытяжной системой вентиляции, входная дверь с электронным замком.
Напомним, что массовое желание белгородцев продать недвижимость повлияло на цены. Местные жители завышают цены и пытаются продать квартиры по ценам прошлого года. Также не стоит ориентироваться на стоимость квартир, указанную на сайтах объявлений. В основном там указывают цены, за которые квартиры выставлены на продажу, а не за которые проходят реальные сделки.