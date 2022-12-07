В центре Белгорода продают квартиру за 39 млн рублей

Напомним, что массовое желание белгородцев продать недвижимость повлияло на цены. Местные жители завышают цены и пытаются продать квартиры по ценам прошлого года. Также не стоит ориентироваться на стоимость квартир, указанную на сайтах объявлений. В основном там указывают цены, за которые квартиры выставлены на продажу, а не за которые проходят реальные сделки.