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Posted 7 декабря 2022, 07:09

Published 7 декабря 2022, 07:09

Modified 7 декабря 2022, 07:11

Updated 7 декабря 2022, 07:11

В центре Белгорода продают квартиру за 39 млн рублей

7 декабря 2022, 07:09
Сюжет
Новости Белгорода
Общая площадь помещения составляет 110 кв. м. Объявление появилось на «Авито».

В Белгороде на продажу выставили трёхкомнатную квартиру за 39 млн рублей. Из описания к объявлению известно, что в кухне установлены панорамные окна с видом на реку, центральный парк и музей.

В одной из спален находится гардероб с выходом на панорамный балкон. На балконе оборудована зона отдыха, система тёплого пола и инфракрасный обогреватель. В гостиной установлена фитостена с автополивом и автоматической регулировкой света.

Также автор объявления отмечает, что в квартире выполнен ремонт по эксклюзивному проекту. Кроме того, квартира оснащена приточно-вытяжной системой вентиляции, входная дверь с электронным замком.

Напомним, что массовое желание белгородцев продать недвижимость повлияло на цены. Местные жители завышают цены и пытаются продать квартиры по ценам прошлого года. Также не стоит ориентироваться на стоимость квартир, указанную на сайтах объявлений. В основном там указывают цены, за которые квартиры выставлены на продажу, а не за которые проходят реальные сделки.

В ноябре в Белгороде стало больше желающих продать свою квартиру
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#Общество#Квартира#Новости Белгорода#Объявление#Продажи#Белгород#Авито#Роскошь
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