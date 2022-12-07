В Москве состоится ежегодная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2022»

В качестве спикеров на конференции выступят: заместитель министра сельского хозяйства РФ, а также представители «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «ЭФКО» и концерна «Покровский».
Эксперты отмечают, что конференция «Агрохолдинги России» является основным событием проекта «Агроинвестор» и завершает календарный, а также инвестиционный год в сфере АПК. Помимо главных производителей, на мероприятие приглашены переработчики агропродукции, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых и IT-услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса. Как пишет newsnn.ru в 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» пройдет в 22-й раз.
В основной деловой программе участников конференции «Агрохолдинги России — 2022» ждут уникальные прогнозы и оценки от ряда ведущих отраслевых экспертов и аналитиков агрорынка.
Кроме того, специалисты и представители отраслевых союзов подведут итоги года, а также расскажут о прогнозах на основных аграрных рынках: зерновых и масличных, в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в овощеводстве.
Одной из главных тем конференции станет инвестирование новых технологических проектов. Также спикеры мероприятия расскажут о наиболее привлекательных для бизнеса проектах уходящего года.
Отдельного внимания участников мероприятия заслуживает конференц-интервью с ключевой фигурой рынка. В 2022 году гостем мероприятия станет исполнительный директор компании «ЭФКО» Сергей Иванов.
Более того, в рамках конференции представители операторов аграрного рынка России подведут промежуточные итоги работы своих предприятий в текущем году и расскажут о производственных и инвестиционных планах на будущий год.
Учредители и партнеры конференции: «Деметра-Холдинг», «Ростсельмаш», «ФосАгро-Регион», «Диджитал Агро», «КРОК», «Микопро», «МегаТрон».
Официальным информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.