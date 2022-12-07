В Москве состоится ежегодная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2022»

Эксперты отмечают, что конференция «Агрохолдинги России» является основным событием проекта «Агроинвестор» и завершает календарный, а также инвестиционный год в сфере АПК. Помимо главных производителей, на мероприятие приглашены переработчики агропродукции, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых и IT-услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса. Как пишет newsnn.ru в 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» пройдет в 22-й раз.