В ЭФКО открестились от клонов «КРЦ „Эфко-Каскад“» в нескольких регионах России

Чтобы ещё более подробно разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в федеральную налоговую. Ответ пришёл от регионального ведомства. В нём нам сообщили, что государственная регистрация юрлица происходит по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Если такого нет — по месту нахождения органа или лица, которые уполномочены выступать от имени компании.