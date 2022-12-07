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В ЭФКО открестились от клонов «КРЦ „Эфко-Каскад“» в нескольких регионах России

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Ранее мы писали о том, что семь компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» имеют проблемы с налоговой. Свою позицию «Бел.Ру» озвучила компания «ЭФКО». Также мы получили ответ от налоговой.

В ходе мониторинга Единого госреестра юридических лиц журналисты «Бел.Ру» заметили, что у семи различных компаний с одним названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» есть проблемы с налоговой. О каких компаниях идёт речь, можно узнать в нашем предыдущем материале.

Чтобы ещё более подробно разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в федеральную налоговую. Ответ пришёл от регионального ведомства. В нём нам сообщили, что государственная регистрация юрлица происходит по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Если такого нет —  по месту нахождения органа или лица, которые уполномочены выступать от имени компании.

Так, региональное УФНС зарегистрировало компанию «КРЦ „Эфко-Каскад“» (ИНН 3123477568)  по месту нахождения его исполнительного органа, а именно: Белгород, ул. Садовая, д. 13, помещение 2, офис 1.

В марте 2021 года при проверке объекта недвижимости сотрудники ведомства обнаружили, что данные о месте нахождения компании недостоверные. А в апреле в ЕГРЮЛ внесли соответствующую запись.

Кроме этого, владельца «КРЦ „Эфко-Каскад“» Сергея Мельникова привлекли к административной ответственности. Суд признал его виновным в совершении  правонарушения и назначил дисквалификацию на год.

Что касается юрлица, в ноябре 2021 года ведомство региона планировало исключить «КРЦ „Эфко-Каскад“» из ЕГРЮЛ. Однако поступило заявление от заинтересованного лица об отмене решения. В итоге регистрирующий орган процедуру прекратил.

Что касается остальных компаний «КРЦ „Эфко-Каскад“» в других регионах, в областном УФНС данные нам не предоставили, поскольку фирмы находятся не на подведомственной территории ведомства.

Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировали и в компании «ЭФКО». По их мнению, все перечисленные компании — умышленно созданные клоны одного из юридических лиц «ЭФКО» и они не имеют отношения к группе компаний.

К сожалению, подобные юрлица регулярно регистрируются, в первую очередь, с целью мошеннических действий. Наша юридическая служба инициирует по каждому из них запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях, а также направляет обращения в полицию и прокуратуру.  Они, как правило, не приносят результата, потому что установить местонахождения людей, указанных как учредители и директора этих компаний, не удаётся.
пресс-служба «ЭФКО»

В компании также отметили, что дополнительно совместно с компанией Group-IB они проводят мониторинг использования товарного знака «ЭФКО» в открытых источниках и инициируют блокировку всех выявленных нарушений.

Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой
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