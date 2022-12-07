В ЭФКО открестились от клонов «КРЦ „Эфко-Каскад“» в нескольких регионах России

В ходе мониторинга Единого госреестра юридических лиц журналисты «Бел.Ру» заметили, что у семи различных компаний с одним названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» есть проблемы с налоговой. О каких компаниях идёт речь, можно узнать в нашем предыдущем материале.
Чтобы ещё более подробно разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в федеральную налоговую. Ответ пришёл от регионального ведомства. В нём нам сообщили, что государственная регистрация юрлица происходит по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Если такого нет — по месту нахождения органа или лица, которые уполномочены выступать от имени компании.
Так, региональное УФНС зарегистрировало компанию «КРЦ „Эфко-Каскад“» (ИНН 3123477568) по месту нахождения его исполнительного органа, а именно: Белгород, ул. Садовая, д. 13, помещение 2, офис 1.
В марте 2021 года при проверке объекта недвижимости сотрудники ведомства обнаружили, что данные о месте нахождения компании недостоверные. А в апреле в ЕГРЮЛ внесли соответствующую запись.
Кроме этого, владельца «КРЦ „Эфко-Каскад“» Сергея Мельникова привлекли к административной ответственности. Суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил дисквалификацию на год.
Что касается юрлица, в ноябре 2021 года ведомство региона планировало исключить «КРЦ „Эфко-Каскад“» из ЕГРЮЛ. Однако поступило заявление от заинтересованного лица об отмене решения. В итоге регистрирующий орган процедуру прекратил.
Что касается остальных компаний «КРЦ „Эфко-Каскад“» в других регионах, в областном УФНС данные нам не предоставили, поскольку фирмы находятся не на подведомственной территории ведомства.
Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировали и в компании «ЭФКО». По их мнению, все перечисленные компании — умышленно созданные клоны одного из юридических лиц «ЭФКО» и они не имеют отношения к группе компаний.
К сожалению, подобные юрлица регулярно регистрируются, в первую очередь, с целью мошеннических действий. Наша юридическая служба инициирует по каждому из них запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях, а также направляет обращения в полицию и прокуратуру. Они, как правило, не приносят результата, потому что установить местонахождения людей, указанных как учредители и директора этих компаний, не удаётся.
пресс-служба «ЭФКО»
В компании также отметили, что дополнительно совместно с компанией Group-IB они проводят мониторинг использования товарного знака «ЭФКО» в открытых источниках и инициируют блокировку всех выявленных нарушений.