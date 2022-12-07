В Белгородскую область пришёл свиной грипп

По данным федерального Роспотребнадзора, свиной грипп уже зарегистрировали в 74 регионах РФ. Белгородская область попала в их число.
В региональном ведомстве сообщают, что всего за неделю зарегистрировали 34 случая гриппа. В 23 из них речь идёт именно о гриппе А (H1N1-09 pdm).
Лидером в регионе по заболеваемости свиным гриппом стал Старый Оскол, сообщает местное издание. Вирус H1N1 за последние пару недель подтвердился у десяти жителей городского округа.
За неделю в регионе также на 32% подскочила заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю инфекцию обнаружили у более чем 7,8 тыс. белгородцев. На прошлой неделе — у 5,9 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, 40% заболевших — дети.