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В Белгородскую область пришёл свиной грипп

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI
За неделю в регионе зарегистрировали 34 случая гриппа, в 23 из них выделен так называемый свиной грипп, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Лидером в регионе по заболеваемости стал Старый Оскол, добавляет местный «9 Канал».

По данным федерального Роспотребнадзора, свиной грипп уже зарегистрировали в 74 регионах РФ. Белгородская область попала в их число.

В региональном ведомстве сообщают, что всего за неделю зарегистрировали 34 случая гриппа. В 23 из них речь идёт именно о гриппе А (H1N1-09 pdm).

Лидером в регионе по заболеваемости свиным гриппом стал Старый Оскол, сообщает местное издание. Вирус H1N1 за последние пару недель подтвердился у десяти жителей городского округа.

За неделю в регионе также на 32% подскочила заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю инфекцию обнаружили у более чем 7,8 тыс. белгородцев. На прошлой неделе — у 5,9 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, 40% заболевших — дети.

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ковида, гриппа и ОРВИ у детей
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#Наталья Корявых#Роспотребнадзор#Медицина#Белгородская область#Старый Оскол#Заболеваемость#Грипп#Свиной грипп
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