В Белгородскую область пришёл свиной грипп

За неделю в регионе также на 32% подскочила заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю инфекцию обнаружили у более чем 7,8 тыс. белгородцев. На прошлой неделе — у 5,9 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, 40% заболевших — дети.