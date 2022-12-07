В Белгородской области завершилась акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

В итоге удалось собрать несколько сотен игрушек, сувениров и канцтоваров. В настоящее время подарки уже доставлены маленьким адресатам, чтобы сделать для них пребывание в стационаре не таким грустным. В частности, 5 декабря часть собранных вещей была передана в центр паллиативной медицинской помощи “Изумрудный город” в Корочанском районе Белгородской области. Еще одним подарком для детей и их родителей стала терапевтическая сказка, показанная во время праздника, организованного региональным советом сторонников партии.