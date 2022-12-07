В Белгородской области завершилась акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Целью акции было порадовать юных пациентов больниц и помочь им терпеливо переносить лечебные процедуры, не все из которых приятны и безболезненны. “Коробки храбрости”, куда все желающие могли принести подарки, были размещены в тридцати двух пунктах.
В итоге удалось собрать несколько сотен игрушек, сувениров и канцтоваров. В настоящее время подарки уже доставлены маленьким адресатам, чтобы сделать для них пребывание в стационаре не таким грустным. В частности, 5 декабря часть собранных вещей была передана в центр паллиативной медицинской помощи “Изумрудный город” в Корочанском районе Белгородской области. Еще одним подарком для детей и их родителей стала терапевтическая сказка, показанная во время праздника, организованного региональным советом сторонников партии.
Как рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии “Единая Россия”, депутат Белгородского городского совета Юрий Дьячков, во все пункты, где были размещены “коробки храбрости”, все время приходили люди и несли игрушки, канцелярские товары и другие вещи. В результате совместными усилиями были собраны подарки для детей, которым предстоит операция или какая-либо процедура, чтобы поддержать их и порадовать, подчеркнул он.
В свою очередь председатель местного совета сторонников ЕР города Белгорода Сергей Наумов отметил, что помощь детям – всегда в приоритете, особенно если они находятся в лечебных учреждениях. “Поэтому с самого первого дня мы занялись сбором игрушек и подарков, чтобы сделать им сюрприз и как-то сгладить их пребывание в больнице”, - резюмировал Наумов.