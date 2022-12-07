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В Белгородской области в октябре доходы от налогов сократились на 2,8 млрд рублей

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI

Белгородская область попала в топ-3 в Центральном Черноземье по снижению доходов

Аналитики подсчитали, сколько регион недополучил налогов по сравнению с прошлым годом. Данные опубликовал портал FinExpertiza.
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Налоги

В Белгородской области в октябре доходы от налогов уменьшились на 2,8 млрд рублей — на 22,4% меньше в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Во втором осеннем месяце удалось собрать 9,6 млрд рублей.

Всего в регионе с января по октябрь собрали 95,8 млрд рублей — на 18% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Центральном Черноземье наибольшее сокращение поступлений зафиксировали в Липецкой и Курской областях — 42,5% и 39,6% соответственно. Белгородская область — на третьем месте.

Интересно, что в Воронежской области, напротив, доход увеличился на 9%. Рост также отмечается в Тамбовской области (16%).

Среди российских регионов больше всего сократились поступления в бюджет Мурманской области — на 66,7%, или на 13,3 млрд рублей за октябрь. Наилучшая ситуация в Ингушетии, где доход вырос на 528%, или на 2,1 млрд рублей.

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#Наталья Корявых#Экономика#Налоги#Белгородская область#Курская область#Деньги
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