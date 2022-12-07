В Белгородской области в октябре доходы от налогов сократились на 2,8 млрд рублей

В Белгородской области в октябре доходы от налогов уменьшились на 2,8 млрд рублей — на 22,4% меньше в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Во втором осеннем месяце удалось собрать 9,6 млрд рублей.
Всего в регионе с января по октябрь собрали 95,8 млрд рублей — на 18% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
В Центральном Черноземье наибольшее сокращение поступлений зафиксировали в Липецкой и Курской областях — 42,5% и 39,6% соответственно. Белгородская область — на третьем месте.
Интересно, что в Воронежской области, напротив, доход увеличился на 9%. Рост также отмечается в Тамбовской области (16%).
Среди российских регионов больше всего сократились поступления в бюджет Мурманской области — на 66,7%, или на 13,3 млрд рублей за октябрь. Наилучшая ситуация в Ингушетии, где доход вырос на 528%, или на 2,1 млрд рублей.