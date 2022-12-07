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В Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайки

Сегодня, 07:41
Фото: Bel.ru
Нововведение будет действовать до конца дистанционного обучения в регионе. Деньги на эти цели выделили из областного бюджета. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

Студенты колледжей в Белгородской области будут получать сухпайки до 24 марта 2023 года — до окончания дистанционного обучения. Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета.

Согласно документу, обучающиеся обеспечены питанием в дни посещения занятий, в субботу — горячим завтраком. Исключения — выходные, каникулы и праздничные дни.

Студенты, не имеющие льгот, за время обучения с понедельника по субботу в период с 31 октября 2022 по 24 марта 2023 года получат продуктовые наборы (сухпайки) как замену горячего обеда и завтрака. Мера будет действовать при сохранении дистанционного обучения. Студентов обеспечат сухпайками за счёт средств областного бюджета. 

Сухпайки также получают белгородские школьники. В продуктовый набор входят гречка, яблоки, молоко, сладости, соки, тушёнка.

Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки
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#Общество#Белгородская область#Наталья Корявых#Колледж#Ссуз#Сухпайки#Дистанционное обучение
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