В Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайки

Студенты, не имеющие льгот, за время обучения с понедельника по субботу в период с 31 октября 2022 по 24 марта 2023 года получат продуктовые наборы (сухпайки) как замену горячего обеда и завтрака. Мера будет действовать при сохранении дистанционного обучения. Студентов обеспечат сухпайками за счёт средств областного бюджета.