В Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайки

Студенты колледжей в Белгородской области будут получать сухпайки до 24 марта 2023 года — до окончания дистанционного обучения. Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета.
Согласно документу, обучающиеся обеспечены питанием в дни посещения занятий, в субботу — горячим завтраком. Исключения — выходные, каникулы и праздничные дни.
Студенты, не имеющие льгот, за время обучения с понедельника по субботу в период с 31 октября 2022 по 24 марта 2023 года получат продуктовые наборы (сухпайки) как замену горячего обеда и завтрака. Мера будет действовать при сохранении дистанционного обучения. Студентов обеспечат сухпайками за счёт средств областного бюджета.
Сухпайки также получают белгородские школьники. В продуктовый набор входят гречка, яблоки, молоко, сладости, соки, тушёнка.