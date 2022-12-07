В Белгородской области переселенцам из ДНР не поступают выплаты

О проблеме сообщили главе региона в прямом эфире «10 вопросов губернатору». По словам переселенцев, выплаты обещают начислить с ноября.
Вячеслав Гладков ответил, что денежные средства должны выплатить до понедельника.
У нас есть поручения федерального центра, выплаты производятся через нас, но источник финансирования – не областной бюджет. Мы на связи с министерством, до понедельника выплата будет произведена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее уже наблюдались проблемы с выплатами беженцам: переселенцам из Донбасса не выплатили денежные средства из-за волокиты с документами.