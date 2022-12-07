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В Белгородской области переселенцам из ДНР не поступают выплаты

Сегодня, 21:33
Фото: 1MI
Деньги
Губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире пообещал, что выплаты начислят уже в этот понедельник.

О проблеме сообщили главе региона в прямом эфире «10 вопросов губернатору». По словам переселенцев, выплаты обещают начислить с ноября.

Вячеслав Гладков ответил, что денежные средства должны выплатить до понедельника.

У нас есть поручения федерального центра, выплаты производятся через нас, но источник финансирования – не областной бюджет. Мы на связи с министерством, до понедельника выплата будет произведена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее уже наблюдались проблемы с выплатами беженцам: переселенцам из Донбасса не выплатили денежные средства из-за волокиты с документами.

В Белгородской области беженцы не получили выплаты из-за волокиты с документами
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#Александра Склярова#Экономика#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплата
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