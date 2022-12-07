В Белгороде расчистили часть Везёлки

Завершены работы по расчистке Везёлки на участке от Кашарского моста до улицы Набережной. Подрядчик извлёк донные отложения на участке акватории в 50 тыс. кв. м и откачал более 15 тыс. м³ ила. В ходе работ также убрали камыш.