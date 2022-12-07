В Белгороде расчистили часть Везёлки

Завершены работы по расчистке Везёлки на участке от Кашарского моста до улицы Набережной. Подрядчик извлёк донные отложения на участке акватории в 50 тыс. кв. м и откачал более 15 тыс. м³ ила. В ходе работ также убрали камыш.
В мэрии признали, что при сдаче работ местные жители пожаловались на мусор, оставленный подрядчиком на береговой линии, сейчас его там нет.
На весну следующего года на этом месте запланирован субботник.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на расчистку Везёлки понадобится два года.