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В Белгороде из-за детской шалости с огнём едва не сгорела квартира

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
Пожар произошёл накануне на улице Макаренко, в результате выгорел балкон. Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали восемь пожаров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

6 декабря на улице Макаренко в Белгороде загорелась квартира в девятиэтажке. Предположительно, причиной пожара стала детская шалость с огнём. В результате выгорел только балкон.

Помимо этого, утром того же дня в областной столице на улице Волчанской вспыхнул УАЗ. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.

Всего в Белгородской области за прошедшие сутки ликвидировано восемь пожаров.

Добавим, что в ночь на 7 декабря пожар произошёл на Привокзальной площади в Валуйках. Огонь уничтожил 49 торговых павильонов, обошлось без пострадавших.

Ночной пожар в приграничных Валуйках уничтожил 49 торговых павильонов на рынке
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