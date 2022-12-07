В Белгороде из-за детской шалости с огнём едва не сгорела квартира

6 декабря на улице Макаренко в Белгороде загорелась квартира в девятиэтажке. Предположительно, причиной пожара стала детская шалость с огнём. В результате выгорел только балкон.
Помимо этого, утром того же дня в областной столице на улице Волчанской вспыхнул УАЗ. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.
Всего в Белгородской области за прошедшие сутки ликвидировано восемь пожаров.
Добавим, что в ночь на 7 декабря пожар произошёл на Привокзальной площади в Валуйках. Огонь уничтожил 49 торговых павильонов, обошлось без пострадавших.