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Страховые организации рассказали 75 млн россиян о диспансеризации

Сегодня, 18:59
Фото: piqsels.com
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин заявил, что за 10 месяцев 2022 года страховые медицинские организации проинформировали свыше 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию.

В ходе конференции “Медицина и качество - 2022” Илья Баланин отметил, что в текущем году информированием со стороны страховщиков по диспансеризации и профилактике охвачено более 75 млн человек. Из этого числа за 10 месяцев 2022 года 41 млн человек уже прошли профилактические мероприятия и диспансеризацию.

“Страховые медицинские организации взаимодействуют с застрахованными лицами, включенными в список по прохождению диспансеризации, учитывая и индивидуальное информирование, и сопровождение”, - добавил Баланин. 

Председатель ФОМС подчеркнул, что это хороший показатель, но на следующий год фонд запланировал еще более амбициозные задачи.

Баланин добавил, что за девять месяцев 2022 года в фонды ОМС поступило около 4 млн заявлений от жителей РФ. Из них 27 тысяч, или 0,7% от всех поступивших заявок, - жалобы на медицинскую помощь. 

“Все они рассмотрены, обоснованными признаны 17,3 тыс. жалоб, и все эти жалобы в общем-то удовлетворены в досудебном порядке. Хочу сказать, что по большинству жалоб мы видим, что снижается количество по ряду направлений. Единственное направление, которое в этом году у нас приросло, - это на организацию работы медицинских организаций”, - отметил председатель ФОМС.

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