Страховые организации рассказали 75 млн россиян о диспансеризации

“Все они рассмотрены, обоснованными признаны 17,3 тыс. жалоб, и все эти жалобы в общем-то удовлетворены в досудебном порядке. Хочу сказать, что по большинству жалоб мы видим, что снижается количество по ряду направлений. Единственное направление, которое в этом году у нас приросло, - это на организацию работы медицинских организаций”, - отметил председатель ФОМС.