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Пропавшего в ноябре мужчину ищут в Саратовской и Белгородской областях

Сегодня, 06:44
Фото: "Лиза Алерт"
Пропавшему 60 лет. В последний раз его видели в ноябре текущего года, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети.

Пропал 60-летний Анатолий Мартынов. В последний раз его видели в ноябре. Волонтёры указывают, что он может находиться в Саратовской или Белгородской области.

Рост мужчины 160-165 см, худощавое телосложение, носит усы, имеет шрамы после операции.

Если вы видели или обладаете информацией о разыскиваемом мужчине, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

Также в ноябре этого года в розыск были поданы двое жителей Белгорода. В группе отряда  «Лиза Алерт» объявили, что ранее пропавшую Любовь Жихову нашли, а Артёма Яцышина объявили погибшим.

Фото: "Лиза Алерт"
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Саратовская область#Лиза Алерт#Поиск#Пропавший
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