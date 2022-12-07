Пропавшего в ноябре мужчину ищут в Саратовской и Белгородской областях

Пропал 60-летний Анатолий Мартынов. В последний раз его видели в ноябре. Волонтёры указывают, что он может находиться в Саратовской или Белгородской области.
Рост мужчины 160-165 см, худощавое телосложение, носит усы, имеет шрамы после операции.
Если вы видели или обладаете информацией о разыскиваемом мужчине, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
Также в ноябре этого года в розыск были поданы двое жителей Белгорода. В группе отряда «Лиза Алерт» объявили, что ранее пропавшую Любовь Жихову нашли, а Артёма Яцышина объявили погибшим.