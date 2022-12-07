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Posted 7 декабря 2022, 09:40

Published 7 декабря 2022, 09:40

Modified 7 декабря 2022, 11:51

Updated 7 декабря 2022, 11:51

Ночной пожар в приграничных Валуйках уничтожил 49 торговых павильонов на рынке

7 декабря 2022, 09:40

Ночной пожар на рынке под Белгородом уничтожил почти 50 торговых павильнов

Сюжет
Пожар
В ночь на 7 декабря на Привокзальной площади загорелись торговые модули. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с нагревателем, сообщил глава городского округа Алексей Дыбов.

Рынок в Валуйках в ночь на 7 декабря загорелся из-за неосторожного обращения с электронагревателем. О причинах пожара рассказал глава горокруга Алексей Дыбов в своём телеграм-канале.

Как отметил чиновник, люди не пострадали. Возгорание оперативно ликвидировали.

Сообщение о пожаре спасатели получили около 1:10. Локализовать возгорание пожарным удалось за час. На полное тушение понадобилось ещё 17 минут.

По данным МЧС, огонь повредил 49 модулей торгового ряда на площади 400 кв. м.

Пожар в торговых модулях в Валуйках тушили больше часа
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