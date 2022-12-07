Ночной пожар в приграничных Валуйках уничтожил 49 торговых павильонов на рынке

Posted 7 декабря 2022, 09:40
Published 7 декабря 2022, 09:40
Modified 7 декабря 2022, 11:51
Updated 7 декабря 2022, 11:51
Рынок в Валуйках в ночь на 7 декабря загорелся из-за неосторожного обращения с электронагревателем. О причинах пожара рассказал глава горокруга Алексей Дыбов в своём телеграм-канале.
Как отметил чиновник, люди не пострадали. Возгорание оперативно ликвидировали.
Сообщение о пожаре спасатели получили около 1:10. Локализовать возгорание пожарным удалось за час. На полное тушение понадобилось ещё 17 минут.
По данным МЧС, огонь повредил 49 модулей торгового ряда на площади 400 кв. м.