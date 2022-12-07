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Posted 7 декабря 2022, 10:37

Published 7 декабря 2022, 10:37

Modified 25 декабря 2024, 15:14

Updated 25 декабря 2024, 15:14

«Нагло врут по срокам»: белгородцы снова жалуются на сдачу домов в Дубровке

«Нагло врут по срокам»: белгородцы снова жалуются на сдачу домов в Дубровке

7 декабря 2022, 10:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Таунхаусы застройщик обещал сдать ещё к прошлому Новому году, однако их даже не достроили. Сроки постоянно сдвигаются, жалуются жители региона в соцсетях.

Белгородцы снова пожаловались на ситуацию со сдачей домов в микрорайоне Дубровка. Таунхаусы обещали сдать к прошлому Новому году, но по состоянию на декабрь их даже не достроили. Сроки постоянно сдвигаются.

Почти полгода назад житель региона пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на ситуацию, разворачивающуюся вокруг таунхаусов в микрорайоне Дубровка. ЖНК «Новая жизнь», по словам белгородца, «нагло врёт по срокам», доверия нет. К проблеме тогда же подключился глава региона и сообщил, что дома сдадут к концу 2022 года. Только, по всей видимости, этого не случится.

«Вам-то мы поверили, Вы тогда подключились и пообещали, что сдадут всё до Нового года. Уже декабрь, а с момента Вашего вмешательства они только плитку у ОДНОГО дома из всех положили и 50 метров дороги отсыпали щебнем — и всё», — написал белгородец.

Слова мужчины подтверждает ещё один житель региона. Он рассказал, что покупатели устали верить и ждать. Жильё белгородец не может получить уже год. Он также попросил губернатора разобраться в ситуации.

На просьбы мужчин ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. Чиновник предложил им обратиться в управление координации строительства.

Застройщиком микрорайона является АО «Дирекция ЮЗР». Интересно, что у компании имеются и другие проблемы со сдачей жилья. Как минимум полгода будущие жильцы домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» не получат ключи от своих квартир.

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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Новости Белгорода#Жалоба#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР#Дубровка
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