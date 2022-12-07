Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Над Белгородской областью сбили украинские ракеты

Сегодня, 18:40
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Система ПВО сработала в Красногвардейском районе, сообщил Вячеслав Гладков.

Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. Зафиксировали повреждение линии электропередачи. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийные службы уже выехали на место.

Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков

Ранее мы писали, что сегодня около 20:00 жители Белгорода, Валуек и Белгородского района слышали сильные взрывы. По нашим данным, это также была работа системы ПВО.

Над Белгородом вновь было громко
Узнать подробнее
#Алина Харина#Происшествия#Операция на Украине#Пво#Белгородская область#Красногвардейский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Ракеты#Система ПВО#Повреждение
Подпишитесь
Ёлку нарядили, площадь украсили: Белгород продолжает готовиться к Новому году
Сегодня, 13:58
Владимир Путин: Угроза ядерной войны нарастает
Сегодня, 16:02
«Карбид» отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы
Сегодня, 13:07
Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги Савченко
Сегодня, 14:30
Владимир Жданов поделился картой укрытий Шебекинского округа
Сегодня, 17:13