Над Белгородской областью сбили украинские ракеты

Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. Зафиксировали повреждение линии электропередачи.
По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийные службы уже выехали на место.
Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.
Вячеслав Гладков
Ранее мы писали, что сегодня около 20:00 жители Белгорода, Валуек и Белгородского района слышали сильные взрывы. По нашим данным, это также была работа системы ПВО.