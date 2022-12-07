«Линия Вагнера», кандидаты в мэры и украшение Белгорода к Новому году: итоги дня

«Линия Вагнера»
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слухи о том, что он якобы запросил миллиарды на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области. В Сети распространяли данные, что правительство региона отказалось выделять средства.
По словам создателя ЧВК «Вагнер», он дал поручение на строительство оборонительных сооружений, поскольку был уверен, что на территорию региона попытаются проникнуть как минимум диверсанты. Информацию о «запрошенных миллиардах» предприниматель попросил проверить своих юристов.
Кандидат в мэры
Директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев побеседовал с редакцией «Бел.Ру» и рассказал о планах по развитию города и о том, как оценивает свои шансы на победу. Пока что он — единственный кандидат на пост градоначальника.
Бывшев отметил, что подкорректировал программу по развитию Белгорода до 2025 года — учёл ошибки прошлого года. Он также подчеркнул, что его не устраивает коммуникация народа с властью. Ему хотелось бы, чтобы управы более плотно работали с населением, а проблемы решались не только через губернатора.
Что касается шансов на победу, то Бывшев считает, что быть мэром — не только встречать главу региона в 6:30. Он пообещал сделать всё, чтобы Белгород процветал, если ему окажут честь стать градоначальником.
Подготовка к Новому году
Белгород продолжают готовить к новогодним праздникам. Ёлку уже нарядили, а Соборную площадь украсили. Для детей установят горку — конструкция почти готова.
Ранее белгородцы уже просили поставить горку, чтобы у детей была возможность покататься. Как рассказал и. о. мэра Валентин Демидов, через неделю областной центр будет полностью готов к празднику.