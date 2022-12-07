«Линия Вагнера», кандидаты в мэры и украшение Белгорода к Новому году: итоги дня

Бывшев отметил, что подкорректировал программу по развитию Белгорода до 2025 года — учёл ошибки прошлого года. Он также подчеркнул, что его не устраивает коммуникация народа с властью. Ему хотелось бы, чтобы управы более плотно работали с населением, а проблемы решались не только через губернатора.