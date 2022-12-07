Кузнецов: Жители Подмосковья увидят 400 новогодних спектаклей

В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» организуют теплую зону, работа которой предусмотрена программой «Зима в Подмосковье». Здесь гостям предложат горячий чай с возможностью погреться у очага. В тестовом режиме сейчас функционируют точки питания, горки для детей, каток и павильон, где проводят интересные мастер-классы. В парке уже установлены ящики для отправки писем Деду Морозу, а его резиденцию планируют открыть 24 декабря.