Кузнецов: Жители Подмосковья увидят 400 новогодних спектаклей

Основной акцент решено было сделать в этом году на более камерный формат и на мероприятия, рассчитанные на детей, проинформировал Кузнецов, пишет newizv.ru.
В государственных театрах публика сможет увидеть около 100 новогодних постановок, а в муниципальных — свыше 300. До трех тысяч мероприятий планируют провести дома культуры Московской области. Из заявления Кузнецова следует, что они рассчитаны в основном на родителей с детьми. Чиновник назвал это принципиальным направлением в процессе формирования масштабной культурной программы предстоящих новогодних праздников.
«В этом году делаем акцент не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на семейные и детские мероприятия, на традиции, — заявил Кузнецов. — Наши учреждения культуры, музеи, парки, театры, готовы поддержать эту линию, создать теплую, располагающую атмосферу. Для этого мы подготовили очень разнообразную программу».
В рамках реализации проекта «Зима в Подмосковье» в музее «Новый Иерусалим» откроют 9 декабря экспозицию под названием «Под знаком Рубенса». Посетители выставки увидят 67 работ, которые создали в ХVII веке фламандские мастера. Ключевой в данной экспозиции директор музея Анна Антипенко считает картину, созданную Питером Паулем Рубенсом. Она обратила внимание на тот факт, что в нашей стране эту картину не выставляли раньше никогда.
В общей сложности 29 ледовых постановок с участием лучших фигуристов Российской Федерации покажут этой зимой в парках 25 округов региона. Вход для зрителей будет бесплатным. Первое ледовое представление пройдет 10 декабря в домодедовском парке «Елочки», сообщил руководитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух.
Фестиваль под названием «Наша зима» пройдет с 24 декабря по 26 февраля на Соборной площади Музейно-храмового комплекса ВС РФ. По словам руководителя учреждения культуры Владислава Педенко, гостей ждут яркие праздничные мероприятия и возможность весело провести досуг на самом большом ледовом катке Московской области.
В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» организуют теплую зону, работа которой предусмотрена программой «Зима в Подмосковье». Здесь гостям предложат горячий чай с возможностью погреться у очага. В тестовом режиме сейчас функционируют точки питания, горки для детей, каток и павильон, где проводят интересные мастер-классы. В парке уже установлены ящики для отправки писем Деду Морозу, а его резиденцию планируют открыть 24 декабря.