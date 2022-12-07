Курьёзное вождение пенсионера в Старом Осколе закончилось штрафами и изъятием машины

Но курьёзный день пожилого водителя не закончился одной незаконной парковкой. Ближе к вечеру пенсионер продолжил приключения на рельсах. Он катался между ж/д путями.

В сумерках пожилого лихача заметили, остановили и оштрафовали. По информации в соцсетях, машину мужчины, встречавшего, по его словам, весь день жену с поезда, отправили на штрафстоянку.