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Курьёзное вождение пенсионера в Старом Осколе закончилось штрафами и изъятием машины

Сегодня, 06:29
Фото: "Старый Оскол Чёрный список" в ВК
Пенсионер из Старого Оскола прославился в начале недели антиездой. 71-летний староосколец заехал на пешеходный мост, который ведёт к перрону железнодорожного вокзала. Выехать самостоятельно отсюда он не смог.

Иномарку и владельца вытащил с территории эвакуатор. Свои действия мужчина объяснил тем, что заблудился, когда приехал на вокзал встречать жену с поезда.

Фото с водителем на мосту свидетели эпатажного поступка выложили в соцсети. Выходку пенсионера заметили в интернете и правоохранители. Госавтоинспекторы составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Но курьёзный день пожилого водителя не закончился одной незаконной парковкой. Ближе к вечеру пенсионер продолжил приключения на рельсах. Он катался между ж/д путями.
В сумерках пожилого лихача заметили, остановили и оштрафовали. По информации в соцсетях, машину мужчины, встречавшего, по его словам, весь день жену с поезда, отправили на штрафстоянку.

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