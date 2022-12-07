Курьёзное вождение пенсионера в Старом Осколе закончилось штрафами и изъятием машины

Иномарку и владельца вытащил с территории эвакуатор. Свои действия мужчина объяснил тем, что заблудился, когда приехал на вокзал встречать жену с поезда.
Фото с водителем на мосту свидетели эпатажного поступка выложили в соцсети. Выходку пенсионера заметили в интернете и правоохранители. Госавтоинспекторы составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Но курьёзный день пожилого водителя не закончился одной незаконной парковкой. Ближе к вечеру пенсионер продолжил приключения на рельсах. Он катался между ж/д путями.
В сумерках пожилого лихача заметили, остановили и оштрафовали. По информации в соцсетях, машину мужчины, встречавшего, по его словам, весь день жену с поезда, отправили на штрафстоянку.