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Как стать участником теробороны Белгородской области?

Сегодня, 18:53
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков рассказал, как пополнить ряды региональной теробороны.

Белгородец поинтересовался у главы области Вячеслава Гладкова — куда обращаться, чтобы вступить в отряд территориальной обороны? Мужчина возмутился тем, что нигде нет открытой информации.

Губернатор посоветовал жителю Белгородской области обратиться к главе района, в котором он проживает. Там уже мужчине расскажут, как попасть в тероборону, и что для этого нужно.

Говорил об этом уже неоднократно — обращаться нужно к главам муниципальных образований. Вся информация находится у них. Я не думаю, что нужно расклеивать объявления на каждом углу. Таким образом идёт формирование правильности такой истории (выбора теробороны — прим.ред.).
Вячеслав Гладков
Что такое тероборона и есть ли она в Белгородской области?
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#Алина Харина#Общество#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Тероборона#Добровольцы#Операция на Украине
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