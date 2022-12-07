Как стать участником теробороны Белгородской области?

Белгородец поинтересовался у главы области Вячеслава Гладкова — куда обращаться, чтобы вступить в отряд территориальной обороны? Мужчина возмутился тем, что нигде нет открытой информации.
Губернатор посоветовал жителю Белгородской области обратиться к главе района, в котором он проживает. Там уже мужчине расскажут, как попасть в тероборону, и что для этого нужно.
Говорил об этом уже неоднократно — обращаться нужно к главам муниципальных образований. Вся информация находится у них. Я не думаю, что нужно расклеивать объявления на каждом углу. Таким образом идёт формирование правильности такой истории (выбора теробороны — прим.ред.).
Вячеслав Гладков