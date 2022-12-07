Из-за аварии в зону отключения отопления в Курске попали 162 дома

Часть жителей Курска осталась без отопления. Причина — серьёзная авария на теплосетях. По словам очевидцев, вода лилась с вечера 6 декабря. Хотя местные власти утверждают, что повреждение зафиксировали утром 7 декабря на магистральном трубопроводе в районе ул. 50 лет Октября и ул. Студенческая.
В зону отключения отопления попали 162 жилых дома, пять детских садов и четыре школы. Сколько понадобится времени для устранения аварии — неизвестно, сообщает издание.
Из-за аварии обстановка усложнилась и на дорогах, поскольку вода на фоне низкой температуры сразу замерзает. На месте работают специалисты.