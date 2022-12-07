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Из-за аварии в зону отключения отопления в Курске попали 162 дома

Сегодня, 08:23
Фото: "Курские известия"
Помимо этого, в список вошли пять детсадов и четыре школы. Причиной проблем стала серьёзная авария на теплосетях, пишут «Курские известия».
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ЖКХ

Часть жителей Курска осталась без отопления. Причина — серьёзная авария на теплосетях. По словам очевидцев, вода лилась с вечера 6 декабря. Хотя местные власти утверждают, что повреждение зафиксировали утром 7 декабря на магистральном трубопроводе в районе ул. 50 лет Октября и ул. Студенческая.

В зону отключения отопления попали 162 жилых дома, пять детских садов и четыре школы. Сколько понадобится времени для устранения аварии — неизвестно, сообщает издание.

Из-за аварии обстановка усложнилась и на дорогах, поскольку вода на фоне низкой температуры сразу замерзает. На месте работают специалисты.

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#София Чугай#Город#ЖКХ#Черноземье#Курск#Отключение#Отопление#Авария
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