Из-за аварии в зону отключения отопления в Курске попали 162 дома

Часть жителей Курска осталась без отопления. Причина — серьёзная авария на теплосетях. По словам очевидцев, вода лилась с вечера 6 декабря. Хотя местные власти утверждают, что повреждение зафиксировали утром 7 декабря на магистральном трубопроводе в районе ул. 50 лет Октября и ул. Студенческая.