Испугавшая белгородцев ракета во дворе дома оказалась муляжом

Находку обнаружили во дворе дома в Новооскольском горокруге как раз после сообщений в Сети о том, что в муниципалитете было громко. Однако позже в соцсетях появилась информация о том, что это был муляж.

Накануне после громких звуков в Новооскольском горокруге местный житель обнаружил у себя во дворе подозрительный предмет. Однако найденная ракета оказалась муляжом. 6 декабря в Новооскольском горокруге было громко: местные жители, если верить сообщениям в Сети, насчитали «пять бахов». После этого мужчина обнаружил у себя во дворе странный предмет. Уже вечером в Сети поделились публикацией о том, как жители рассказывают, что этот предмет — просто муляж, которые сделали местные умельцы в поддержку военных. Правда, их творчество, скорее, напугало. Стоит отметить, что даже эксперты не сразу смогли определить по фото, является ли эта находка муляжом. Добавим, что на фоне шумного дня, который выдался 6 декабря, опасения людей были оправданы. Белгородец после «бахов» обнаружил во дворе интересную находку: фото Узнать подробнее Читайте также: ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар Белгородцы находят обломки на земле после работы ПВО