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Гладков ответил, закроют ли белгородский футбольный клуб «Салют»

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» местный житель поинтересовался у Вячеслава Гладкова, что будет с ФК «Салют», если уже второй месяц сотрудникам не выплачивают деньги. Глава региона успокоил: автобус купили, источник финансирования нашли, с командой всё будет хорошо.

Белгородец обратился во время ежедневного вечернего эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову: «ФК „Салют“ задерживает зарплату больше двух месяцев. Команду закроют?»

Глава региона заверил, что это не так.

Нет, наоборот. В этом году ФК «Салют» стали платить больше, нашли источник финансирования. На данный момент есть проблема, она устраняется. До конца месяца все выплаты придут. Автобус купили, источник финансирования нашли, с командой всё будет хорошо. 
Вячеслав Гладков

Ранее региональные власти выделили 15,6 млн рублей на содержание стадиона «Салют» и покупку автобуса для футбольной команды.

ФК «Салют Белгород» обыграл команду из Коломны со счётом 4:0
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#София Чугай#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#ФК «Салют Белгород»#Зарплата#Задержка#Футбол#Спорт
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