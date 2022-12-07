Гладков ответил, закроют ли белгородский футбольный клуб «Салют»

Белгородец обратился во время ежедневного вечернего эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову: «ФК „Салют“ задерживает зарплату больше двух месяцев. Команду закроют?»
Глава региона заверил, что это не так.
Нет, наоборот. В этом году ФК «Салют» стали платить больше, нашли источник финансирования. На данный момент есть проблема, она устраняется. До конца месяца все выплаты придут. Автобус купили, источник финансирования нашли, с командой всё будет хорошо.
Вячеслав Гладков
Ранее региональные власти выделили 15,6 млн рублей на содержание стадиона «Салют» и покупку автобуса для футбольной команды.