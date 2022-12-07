Гладков ответил, закроют ли белгородский футбольный клуб «Салют»

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» местный житель поинтересовался у Вячеслава Гладкова, что будет с ФК «Салют», если уже второй месяц сотрудникам не выплачивают деньги. Глава региона успокоил: автобус купили, источник финансирования нашли, с командой всё будет хорошо.

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