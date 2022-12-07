Эксперты РАЭК рассказали, какие мессенджеры наиболее безопасны

Исследователи выявили, что главным аспектом как для учителей, так и для родителей является безопасность мессенджера, который используется для работы, включая надежность хранения передаваемых в нем данных. Многие пользователи высказались об опасениях по поводу утечек персональных данных в некоторых иностранных мессенджерах. Об этом пишет newsnn.ru.
Так, в тройку самых популярных мессенджеров вошли WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер. Последний имеет наибольшее распространение среди школьников.
Согласно полученным данным, основным запросом у участников опроса является сокращение количества используемых инструментов и платформ, переход между которыми отнимает время.
Кроме того, пользователи отметили необходимость надлежащего уровня безопасности мессенджеров в части защиты и хранения их данных. Учителя и родители подчеркнули, что для них очень важно, где хранятся их данные - в России или за границей. При этом почти 65% учителей и 50% родителей предпочли бы, чтобы данные детей хранились в России.
Отвечая на вопрос, касающийся безопасности хранения данных за рубежом, заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников отметил, что отследить, какая информация куда уходит, практически невозможно. В связи с этим доступ к ней могут получить третьи лица.
“Когда у продукта нет представительства в России, к его владельцам часто невозможно полноценно обратиться за помощью”, - добавил Гребенников.
Как отметил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, “российский цифровой контур обладает качественными продуктами, способными заместить (и уже замещающими) аналогичные иностранные программные решения”.
“При использовании любого сервиса или социальной платформы очень важно обращать внимание на то, как компания подходит к заботе о безопасности своих пользователей. Это комплексная задача”, - сообщил директор по аналитике АНО “Цифровая экономика” Карен Казарян.
В свою очередь, ректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы к школьникам не было доступа у третьих лиц, чтобы между собой общались только те пользователи, которые “принадлежат к данному классу и школе, а их данные находились в закрытом и защищенном контуре”.
Исследование проводилось экспертами РАЭК в октябре-ноябре нынешнего года. Всего было опрошено 520 человек, в их числе учителя и родители школьников.