Эксперты РАЭК рассказали, какие мессенджеры наиболее безопасны

Кроме того, пользователи отметили необходимость надлежащего уровня безопасности мессенджеров в части защиты и хранения их данных. Учителя и родители подчеркнули, что для них очень важно, где хранятся их данные - в России или за границей. При этом почти 65% учителей и 50% родителей предпочли бы, чтобы данные детей хранились в России.