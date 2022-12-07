“Единая Россия” отметила вклад добровольцев в гуманитарную миссию

Они изучили деятельность активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства», осуществляющих гуманитарную миссию ЕР.
Председатель МГЕР Антон Демидов акцентировал внимание на том, что с момента начала СВО в Украине в волонтерской работе на территориях Донбасса и освобожденных районов приняли участие свыше 1,2 тысячи человек. В качестве мобилизованных и добровольцев в СВО участвуют сегодня 84 активиста, пишет rostovgazeta.ru.
Около двух тысяч представителей МГЕР в настоящее время активно помогают родственникам подпавших под частичную мобилизацию и медицинскому персоналу госпиталей, в которых лежат раненые военные. По партийном проекту «Женское движение» обучили медсестер, и активистки получили возможность работать в больницах Донецка и Луганска.
По словам Медведева, название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно наименованию антифашистской молодежной структуры «Молодая гвардия». В связи со всеми последними событиями многие наши соотечественники, особенно российская молодежь, по-другому посмотрели на отдельные факты истории.
Представители МГЕР поделились чувствами, которые они испытывали, отправляясь в Донбасс, а также рассказали о своей деятельности и перспективах дальнейшего развития. Активисты проинформировали о планах по налаживанию мирной жизни в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. В Мариуполе скоро откроют центр молодежных инициатив, сообщили добровольцы.
Медведев поручил переформатировать программы «Земский учитель», «Земский фельдшер» и «Земский доктор», приняв во внимание специфику новых регионов Российской Федерации. Лидер единороссов напомнил о том, что все три программы ориентированы на оказание помощи молодым специалистам, которые работают в сельских территориях.
В списке инициатив — предоставление льготного проезда студентам вузов из всех российских субъектов, в том числе и в летние месяцы. Данное предложение тщательно проработают в финансовом блоке правительства, после чего его включат в народную программу ЕР. Запланировано также предоставление льгот студентам, занимающимся волонтерской деятельностью.
Подводя итоги переговоров, Медведев заявил, что все активисты МГЕР находятся сегодня на своих местах, преодолев самих себя, сообщает сайт ER.ru.
«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — подытожил Медведев.
«Единая Россия» — не просто политическая партия, она является чем-то большим, тем, что объединяет людей, не только разделяющих политические взгляды, но и схожих в мировоззрении. Особенно в последние годы это стало наиболее заметно, когда партия создала по всей стране волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса и смогла объединить тысячи добровольцев по всей стране, которые доставляли продукты и лекарства, помогали в решении бытовых вопросов, проводили информационную работу с населением.
С начала СВО волонтеров стало ещё больше. Объединились все: от студентов, молодогвардейцев и активных горожан до депутатов всех уровней, предпринимателей и рабочих вне зависимости от профессии и занимаемой должности. Партия и её единомышленники выстроили механизмы взаимодействия с добровольческими организациями, что позволило оперативно и качественно оказывать необходимую помощь населению. Не жалея сил и времени, работая в тесной связке, помогали беженцам, вынужденным переселенцам, мобилизованным и их семьям, оказывали им всю необходимую помощь. Уверен, что с каждым днём количество волонтеров будет становиться только больше!» – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.