“Единая Россия” отметила вклад добровольцев в гуманитарную миссию

С начала СВО волонтеров стало ещё больше. Объединились все: от студентов, молодогвардейцев и активных горожан до депутатов всех уровней, предпринимателей и рабочих вне зависимости от профессии и занимаемой должности. Партия и её единомышленники выстроили механизмы взаимодействия с добровольческими организациями, что позволило оперативно и качественно оказывать необходимую помощь населению. Не жалея сил и времени, работая в тесной связке, помогали беженцам, вынужденным переселенцам, мобилизованным и их семьям, оказывали им всю необходимую помощь. Уверен, что с каждым днём количество волонтеров будет становиться только больше!» – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.