Депутаты оценили готовность домов для сирот в Чернянском районе и Яковлевском округе

В каких условиях будут жить молодые люди: всё – от качества выполненных работ до благоустройства территории — под пристальным вниманием региональных парламентариев. В рамках депутатского контроля новое жильё для детей-сирот в Яковлевском городском округе оценил заместитель председателя Белгородской областной Думы Владимир Зотов. А в Чернянском районе в селе Раевка побывала депутат Елена Гурова.