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Депутаты оценили готовность домов для сирот в Чернянском районе и Яковлевском округе

Сегодня, 12:33
Фото: Облдума
В Белгорлдской области завершается программа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланированная на 2022 год. Ключи от новых домов их хозяева получат уже в ближайшее время.

В регионе завершается программа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланированная на 2022 год. Ключи от новых домов их хозяева получат уже в ближайшее время.

В каких условиях будут жить молодые люди: всё – от качества выполненных работ до благоустройства территории — под пристальным вниманием региональных парламентариев. В рамках депутатского контроля новое жильё для детей-сирот в Яковлевском городском округе оценил заместитель председателя Белгородской областной Думы Владимир Зотов. А в Чернянском районе в селе Раевка побывала депутат Елена Гурова.

На улице Шахтёрской и переулке Шахтёрском в Строителе для детей-сирот возвели пять новых домов, площадью по 67 м². Квартиры уже практически готовы к сдаче. Как рассказал Владимир Зотов, в домах утеплены фасады, кровля сделана из черепицы, пластиковые окна, натяжные потолки, свежий ремонт в светлых тонах.

В каждом доме уже есть вода и свет, установлена сантехника и система отопления, выполнено благоустройство территории, рядом проложено 800 м² дороги и подъездных путей к домам. Скоро сюда завезут и необходимую мебель, а в ближайшие дни завершат работу газовые службы, и тогда дома можно будет заселять
вице-спикер Думы Владимир Зотов
Фото: Облдума

Дома построены в рамках реализации программы обеспечения детей-сирот жильём в Яковлевском городском округе в 2022 году. Общая стоимость пяти муниципальных контрактов — свыше 22,6 млн рублей.

Дома рассчитаны на двоих хозяев, и уже в декабре собственное жильё в муниципалитете получат 10 детей-сирот. Но прежде Владимир Зотов предложил встретиться с новосёлами и учесть все их пожелания.

Перед заселением предложил встретиться ещё раз, уже с главой муниципалитета, пригласить сюда детей, чтобы учесть их пожелания. Кому-то нравятся шторы, а кому-то жалюзи. Мы должны поддержать молодых людей, которые начинают жить самостоятельно
Владимир Зотов

Новоселье готовятся отметить и в Чернянском районе. Новые дома для детей-сирот построили в селе Раевка. Светлые и уютные квартиры в ближайшее время получат 14 человек, поделилась депутат облдумы Елена Гурова.

Жильё благоустроенное, дома светлые, уютные. И это самое главное. Создать комфортные условия для жизни наших детей – это то, что мы обязаны сделать
Елена Гурова
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