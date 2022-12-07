Будет ли вторая волна мобилизации в Белгородской области после Нового года

1 ноября глава региона Вячеслав Гладков подписал постановление о завершении проведения частичной мобилизации на территории области. В документе было сказано, что забронированным белгородцам прекратят выдавать удостоверения об отсрочке от призыва, а выданные ранее повестки изымут. Что касается второй волны мобилизации в Белгородской области, документов о её начале нет.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщения в социальных сетях о новой волне мобилизации в России являются провокационными. Он призвал не обращать внимания на слухи. Кроме этого, Песков добавил, что необходимо ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, а также от президента Владимира Путина.
Что касается мобилизации, то президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания.
Дмитрий Песков
Ранее представитель Кремля заявил, что частичная мобилизация в России завершена, никакая новая информация на этот счёт не поступала, а в Кремле по поводу такой возможности обсуждений не ведут.