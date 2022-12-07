Будет ли вторая волна мобилизации в Белгородской области после Нового года

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщения в социальных сетях о новой волне мобилизации в России являются провокационными. Он призвал не обращать внимания на слухи. Кроме этого, Песков добавил, что необходимо ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, а также от президента Владимира Путина.