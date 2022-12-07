Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2022,, 19:47

Published 7 декабря 2022,, 19:47

Modified Сегодня, 19:56

Updated Сегодня, 19:56

Изображение материала

БСК выпустила стиральный порошок «Зифа Халяль» для России и зарубежья

7 декабря 2022, 19:47
Фото: БСК
Дочернее предприятие Башкирской содовой компании ООО «Эколь» выпустило новую линейку уже известного в республике стирального порошка «Зифа» — рядом с привычной темно-синей пачкой на магазинных полках теперь появится новая светло-зеленая — с надписью «Зифа Халяль».
— Каждый год БСК увеличивает объемы выпуска и «халяльность» продукции, что в современном мире означает не только высокое качество, но и экологичность производства. «Зифа Халяль» — это возможность заполнить российским моющим средством определенную рыночную нишу: удовлетворить запросы отдельной категории потребителей, для которой важно не только высокое качество, но и конкретный состав выпускаемой продукции, — комментирует генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Состав синтетического моющего средства «Зифа Халяль» принципиально отличается от обычного стирального порошка. В рецептуру не входят вещества, противоречащие канонам ислама. В данном случае — животные жиры, используемые в мыльной основе большинства моющих средств. Потребитель получит стиральный порошок, который эффективно удаляет загрязнения, благодаря биологически разлагаемым ингредиентам на основе пальмового масла. Стоит отметить, что «Зифа Халяль» первое подобное в России моющее средство.

Продукция под маркой «Зифа Халяль» сертифицирована и прошла аттестацию комитета Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В ближайшее время стиральный порошок появится во многих регионах нашей страны. Сегодня предприятие активно ведет переговоры со странами СНГ, куда уже поставляется продукция Эколь — «Зифа», «Луч», «Белизна» и «Кальцинированная сода». Также рассматривается вопрос поставок в дружественные страны дальнего зарубежья — Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и др.

Осенью 2020 года была возобновлена работа законсервированной ранее площадки по выпуску синтетических моющих средств «Эколь». Перезапуск способствовал не только созданию дополнительных рабочих мест, но и возможности наполнить национальный рынок высококачественными моющими средствами российского производства — реализовать один из проектов БСК по импортозамещению.

Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
Очистным — быть: Вячеслав Гладков рассказал о судьбе Никольского
Сегодня, 19:31
Белгородец закрыл машину от ливня и града ковром
Сегодня, 18:09
Белгород будут восстанавливать всю ночь после непогоды
Сегодня, 20:13
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11