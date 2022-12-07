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Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги Савченко

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
С 24 ноября Белоблводоканал подал в суд более 20 исков, которые связаны с различными претензиями. Среди ответчиков АО «ЭФКО», «Корпорация ГРИНН», фирма «Ольшанец парк», «Южный полюс» Ольги Савченко и многие другие.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс»,  Белоблводоканал обратился в Арбитражный суд Белгородской области более чем 20 раз с 24 ноября. Среди ответчиков — компания «Белгородский бройлер». Исковые требования составили 68 300 рублей. Также ответчиком выступает АО «ЭФКО».  Белоблводоканал просит взыскать с с него 804 824 рубля.

Ещё 174 479 рублей Белоблводоканал требует через суд с оздоровительного спа-комплекса «Белогорье» и 203 855 рублей — с компании «Ольшанец парк» Владимира Зотова.

Также организация обратилась в суд с иском к организациям — «Лента» (сумма — 223 384 рубля), «Корпорация ГРИНН» (381 848 рублей), «Белзнак» (720 544 рубля), «Южный полюс», которым через «Крит» владеет Ольга Савченко.

За подробностями журналисты «Бел.Ру» обратились в Белоблводоканал. В организации сообщили, что с 24 ноября и по настоящее время водоканал предъявил в арбитражный суд 22 иска. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках, один — с несогласием потребителя с начислениями и два заявления — по фактам выявленных нарушений, связанных с бездоговорным пользованием водоснабжением.

Также в Белоблводоканале добавили, что ответчики отказались добровольно исполнять требования, поэтому водоканал обратился в суд. Всего в Арбитражном суде находится более 300 дел, истцом в которых выступает ГУП «Белоблводоканал».

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