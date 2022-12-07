Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги Савченко

За подробностями журналисты «Бел.Ру» обратились в Белоблводоканал. В организации сообщили, что с 24 ноября и по настоящее время водоканал предъявил в арбитражный суд 22 иска. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках, один — с несогласием потребителя с начислениями и два заявления — по фактам выявленных нарушений, связанных с бездоговорным пользованием водоснабжением.